Nordés Club Empresarial aplaza la gala de sus primeros premios en A Coruña por el accidente ferroviario

Nordés Club Empresarial ha cancelado la gala de entrega de la primera edición de sus premios, que estaba prevista para este miércoles por la noche en A Coruña. La organización ha tomado esta decisión tras el grave accidente ferroviario ocurrido este 28 de octubre en Toledo, un suceso que ha motivado la suspensión del acto como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares.

La entidad ha comunicado el aplazamiento a través de una nota oficial en la que traslada su solidaridad a todas las personas afectadas por el siniestro. La decisión afecta a una ceremonia con la que Nordés Club Empresarial se disponía a celebrar la primera edición de estos galardones, una cita que tendrá que esperar a una nueva fecha debido a las circunstancias excepcionales de esta jornada.

Desde la organización han señalado que la prioridad en estos momentos es mostrar consideración hacia quienes están sufriendo las consecuencias del accidente ferroviario. Por este motivo, han optado por no mantener la convocatoria prevista para esta noche y posponer el encuentro hasta que sea posible celebrarlo en otras circunstancias.