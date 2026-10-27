Vegalsa-Eroski organizará 110 visitas escolares a sus supermercados gallegos este curso

Vegalsa-Eroski volverá a convertir sus supermercados en aulas para acercar la alimentación saludable y el consumo responsable a los escolares gallegos. La compañía prevé organizar 110 visitas durante el curso 2026/2027 en sus establecimientos Eroski Center e hipermercados Eroski de las cuatro provincias gallegas, dentro de sus programas educativos Visita tu Súper y Mates en tu Súper.

Las actividades están dirigidas a que los más pequeños aprendan de forma práctica cuestiones relacionadas con la nutrición, los hábitos de vida saludables y la compra responsable. Las sesiones también permiten trabajar contenidos vinculados al currículo escolar, como las matemáticas, la comunicación y la autonomía personal, utilizando el propio supermercado como entorno de aprendizaje.

La iniciativa lleva en funcionamiento desde el curso 2013/2014 y, desde entonces, ha reunido a más de 30.000 escolares gallegos en cerca de 1.100 talleres. Durante estas actividades se han repartido más de 20 toneladas de fruta fresca, según los datos facilitados por la compañía.

Trece años acercando la alimentación saludable a las aulas

La coordinadora de ambos programas en Vegalsa-Eroski, Eva Capelete, destaca que la empresa lleva más de una década abriendo sus establecimientos a la comunidad educativa para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. Según explica, las iniciativas han ido adaptándose a las nuevas necesidades de aprendizaje sin perder su objetivo inicial: ofrecer experiencias prácticas que ayuden a los niños a comprender cómo tomar decisiones de consumo informadas.

Los programas forman parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial de Vegalsa-Eroski, que incluye también la colaboración con entidades sociales mediante la donación de alimentos y otras acciones solidarias. El cuidado del medioambiente, con medidas orientadas a reducir el desperdicio alimentario, completa los tres ejes de actuación de la compañía.

Con la nueva edición, la empresa mantiene su apuesta por utilizar sus establecimientos como espacios educativos y reforzar entre los escolares conocimientos que pueden aplicar tanto en su alimentación diaria como en sus hábitos de compra.