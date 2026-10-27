Productos gallegos en Exporpymes 2026: mejillones de Barlovento, productos ecológicos Lukas, embutidos y cárnicos de Coren y Frigolouro y vino de la bodega Lagar de Besada. Quincemil

Los sabores de Galicia se ofrecen al mundo: de la empanada al embutido, del vino al marisco

La gastronomía gallega no es sobresaliente solo por lo que llega al paladar una vez freído, cocido o asado, por el arte de cocinar. Lo es también por el cultivo de la materia prima de la que sale un producto, o por su elaboración artesanal o industrial, o por el impacto que causa en el consumidor local, nacional o internacional.

Un encuentro empresarial como Exporpymes, diseñado por la Cámara de A Coruña y celebrado este martes en el hotel NH Finisterre, pone de relieve las bendiciones de los alimentos y las bebidas gallegas y las exhibe ante potenciales importadores de otros países.

Mirar, catar, preguntar, proyectar. Son verbos y acciones que confluyen en las decenas de puestos que productores gallegos usan en Exporpymes para dar a conocer y a probar sus propuestas: vino, aceite, conservas, congelados, marisco, patés, embutidos, lácteos, cacao, turrón, productos ecológicos...

En Carballo (A Coruña) se hacen todos los días miles de empanadas de 14 sabores en Costumes, "con receta tradicional y masa quebrada", con sofritos y rellenos con materias primas del país y aceite de oliva extra. "Con ingredientes 100% naturales". Su volumen de producción no apunta a los supermercados, pero llega a siete países y la empresa ya trabaja con mayoristas de Estados Unidos, repasa Antonio Claro, del departamento comercial.

Antonio Claro, con las empanadas de Costumes. Quincemil

Más producto gallego. En Ribadumia (Pontevedra) nació La Brújula: calamares, xoubas, navajas, almejas, zamburiñas o mejillones entre sus especialidades de marisco y pescado gourmet. "Utilizamos las conservas como cápsulas del tiempo que preservan el frescor del producto. Sin conservantes ni aditivos. Todo rico en nutrientes, todo saludable", explica Javier Pallas, responsable de exportaciones. La Brújula está en más de 50 países.

José Soutullo, de marketing y compras, es nieto del fundador de Barlovento, tercera generación de cultivadores de mejillón de O Grove (Pontevedra), con 17 bateas en dos estuarios de las Rías Baixas. "Somos una rara avis porque el 75% del producto lo exportamos, la mayor parte a Portugal, Francia y Marruecos, fresco, refrigerado o congelado".

Noruega, Kazajistán, Guinea

La jornada de Exporpymes discurre entre sabores. La conversación se aliña con salsas o patés, el pan se moja en aceite o acompaña al fiambre, distintas marcas de vino se enjuagan en la boca. Los productores detallan lo que venden, los importadores internacionales (muchos traídos en autobús a las nueve de la mañana al hotel) saborean y preguntan mientras en sus mentes perfilan una inversión o descartan una idea.

Gamas de aceite de Abril. Quincemil

Han venido, seducidos por la calidad de los productos gallegos, desde empresas de alimentación de la República Checa, Rumanía, Polonia, Alemania, Noruega, Francia, Kazajistán, Brasil, Italia, Países Bajos y Guinea Ecuatorial.

Hay vino de sobra para catar. Por ejemplo, cinco tipos de Albariño de las bodegas de Lagar de Besada en Meaño (Pontevedra), donde el 60% de la producción nace de los viticultores de la comarca. "Un vino de variedad, versátil y con matices", que distribuye un 35% de su producción en otros países y llega a México y Estados Unidos, repasa David Ballesteros.

Abril trae sus aceites premium desde Ourense de la mano de su export manager Jakob Sewing, que detalla las gamas Diosas y Gotas, su sabor de "gran selección", disponibles en tiendas y supermercados y conquistando cada vez más mercados internacionales (Corea del Sur, Francia, Polonia).

De O Porriño (Pontevedra) se exponen las conservas de porcino, patés, salsas y embutidos de Frigolouro del ourensano Grupo Coren. Se encuentran en supermercados de toda España y en hostelería. "Somos grandes en Galicia y muy pequeños en el mundo", apunta el export manager Fernando Ruiz, que presume de "la calidad de un producto que sale de cerdos alimentados con castañas en centenares de granjas".

Teresa Romero, con productos de Vima. Quincemil

Más sabor gallego donde elegir. Lukas son los productos que la santiaguesa Biological Trade Group da a probar: cacao en polvo o para untar, aceite y turrón elaborado en Jijona. "Salud, máxima calidad y materias primas ecológicas", es la máxima de la empresa, resume Margarita García Domínguez. Su producción prémium aterrizará en breve en hoteles estadounidenses.

Y desde su oficina en A Coruña, la corporación alimentaria Vima, que trabaja con fábricas y proveedores de más de 40 países, muestra su selección de productos congelados, postres lácteos que no necesitan conservarse en frío y su nueva propuesta, la cerveza Puerto Cristo que demanda el mercado caribeño, expone su responsable de ventas, Teresa Romero.

A Coruña, 5ª provincia exportadora

La XIII edición de Exporpymes reunió a cerca de 60 empresas gallegas con producto exportable y a 50 importadores provenientes de Europa, Asia, América y África. En el acto institucional se destacó que A Coruña fue en 2025 la quinta provincia española con más volumen de exportaciones.

"Una prioridad fundamental de la Cámara de Comercio de A Coruña es promover y reforzar la presencia de las empresas gallegas en los mercados internacionales más exigentes y competitivos. Estamos firmemente convencidos de que la internacionalización es clave para favorecer el crecimiento empresarial, mejorar la competitividad y contribuir al desarrollo económico de Galicia", destacó el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.

Puestos de alimentación y bebida en Exporpymes en el hotel NH Finisterre. Quincemil

José Ramón Riobóo, diputado provincial de A Coruña, enfatizó el valor de la provincia como "motor económico" de Galicia y destacó la buena colaboración institucional que "hace posible que eventos como Exporpymes puedan desarrollarse de manera exitosa".

La directora de la Oficina Económica de Galicia, Natalia Barros, destacó la fortaleza exportadora de Galicia, que cerró 2025 con más de 30.900 millones de euros en exportaciones, superando por tercer año consecutivo la barrera de los 30.000 millones, tendencia que se mantiene en 2026.

Isaac Rosón Sanchez-Brunete, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, resaltó la vocación exterior de la cadena mar-industria en Galicia y recordó que la comunidad concentra más de la mitad de las exportaciones pesqueras de España y más del 75% en el segmento de las conservas y preparados.

Este año, como novedad, el Club Cámara Coruña acogió el Foro Invest in A Coruña, enmarcado en el evento XSCALE, que se celebra estos días en la ciudad organizado por la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial (OPTI).