NTT Data celebra en A Coruña su 30 aniversario con un acto que pone en valor el talento tecnológico gallego

NTT DATA celebró este martes, 27 de octubre, su 30º aniversario y sus 20 años de actividad en Galicia en un acto celebrado en el restaurante Árbore na Veira de A Coruña. Todo en un evento que contó con representantes institucionales como el conselleiro de Facenda y Administración Pública, Miguel Corgos, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Durante su intervención, Miguel Corgos resaltó el papel de NTT DATA en el desarrollo tecnológico de Galicia y defendió que la comunidad cuenta con una economía "tecnológicamente madura y competitiva". Asimismo, señaló que el reto ahora pasa por aumentar la generación propia de conocimiento, impulsar la inversión en investigación y desarrollo y reforzar la capacidad innovadora de las empresas.

Por ello, el conselleiro puso en valor la colaboración entre la Xunta, las universidades, los centros tecnológicos y el tejido empresarial para consolidar el ecosistema digital gallego. En este sentido, anunció que la Xunta creará en 2027 el sello Galicia Calidade de TIC, un distintivo destinado a reconocer a las empresas y entidades del sector que destaquen por sus modelos de gestión excelentes, innovadores, sostenibles y socialmente responsables. "No me cabe duda de que NTT DATA contará con este sello", aseguró.

A Coruña, polo tecnológico

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también destacó el papel de NTT DATA en la transformación económica y tecnológica de la ciudad, y reivindicó el talento local como uno de los principales activos para consolidar su posición como referente del sector.

"La provincia de A Coruña concentra más del 50 % del empleo del sector TIC gallego", afirmó Rey. Además, definió a la ciudad y a su área metropolitana como un polo tecnológico de referencia en Galicia y en el noroeste de España.

En esta línea, la regidora subrayó la importancia de la colaboración entre las empresas, la universidad y los centros de conocimiento para atraer y retener profesionales cualificados. "Hace 20 años, muchos jóvenes, y hace 30 todavía más, se tenían que marchar para trabajar en grandes compañías tecnológicas. Hoy pueden desarrollar su carrera en A Coruña", señaló.

Con todo, Rey también quiso poner en valor el compromiso social de la compañía, con iniciativas relacionadas con la teleasistencia, la lucha contra la soledad no deseada y la formación tecnológica para personas mayores. "La tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés", afirmó.

Por último, la alcaldesa destacó proyectos que apuestan por A Coruña como centro para la investigación y desarrollo tecnológico como la Ciudad de las TIC y la presencia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).