Ferrol bota la fragata F-112 Roger de Lauria, con Almudena de Arteaga como madrina

Ferrol celebró este martes la botadura de la fragata F-112 'Roger de Lauria', una nueva unidad de la Armada española que tendrá como madrina a la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar. Todo en una ceremonia que ha coincidido con la pleamar, momento en que el buque ha tocado el agua por primera vez.

Al evento han asistido la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; el Conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. Asimismo, han participado el director de Armamento y Material (DIGAM), Aniceto Rosique; el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Almirante Antonio Piñeiro y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

La nueva fragata forma parte de una serie de cinco y ha sido construida en la grada 3 del astillero, donde la plantilla de Navantia, junto con sus familiares, las empresas colaboradoras y otros invitados han podido asistir a este emotivo acto en el que la fragata, tras ser bendecida por el capellán castrense, Vicente Hernández Chumillas, se ha deslizado hasta el mar al son del himno de España interpretado por la Unidad de Música del Tercio Norte.

La F112, bautizada en honor al almirante de la flota de la Corona aragonesa y siciliana, Roger de Lauria, y amadrinada por Almudena de Arteaga, su descendiente, ha sido botada con cuatro meses de adelanto sobre el calendario de ejecución acordado con el Ministerio de Defensa, y con un grado de instalación y montaje, al igual que sucedió con la F111, muy superior a lo que es habitual en esta fase de construcción

A partir de este momento, la construcción del buque continuará en el muelle del astillero, hasta su entrega en 2029. En Ferrol están en fase de producción las dos siguientes fragatas de la serie: la F113, con cinco bloques ya en grada y la F114 con los trabajos iniciales en la nueva Fábrica Digital de Bloques. Además, la F111, primera de la serie, se encuentra en fase de instalación y arranque de sistemas, para iniciar las pruebas de mar en 2027.

Autonomía estratégica

El programa F110 supone reforzar las capacidades de la Armada y un importante desarrollo industrial y tecnológico de Navantia y sus empresas colaboradoras. Refuerza la autonomía estratégica de España, impulsa la exportación y genera cerca de 9.000 empleos a lo largo de más de diez años, con la participación de unas 500 empresas de todo el país.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha expresado su reconocimiento a Ferrol y a su comunidad naval e industrial, "profundamente vinculadas a la historia de la Armada", así como a los trabajadores del astillero, las empresas auxiliares y suministradoras y todos los profesionales implicados en la construcción de estas fragatas. También ha agradecido el trabajo conjunto de la Armada y la Dirección General de Armamento y Material en la ejecución del programa F-110, que "incorpora un desarrollo de capacidades industriales y una transformación tecnológica de especial relevancia para la construcción naval española".

"Como su madrina, este lazo de sangre y tradición me unirá sentimentalmente a la fragata, a su acero y a su dotación en todas y cada una de sus futuras singladuras, acompañándola con el pensamiento y el corazón allá donde el deber la lleve. Que la mar te sea propicia, que tus misiones fortalezcan la paz y la seguridad de todos, y que seas siempre refugio seguro para los hombres y mujeres que compondrán tu dotación", ha deseado la madrina, Almudena de Arteaga.

"La fragata 'Roger de Lauria', al igual que su predecesora 'Bonifaz', constituye el fiel reflejo de la apuesta de España por la innovación y la soberanía tecnológica. Cada unidad de esta serie genera puestos de trabajo de alta cualificación, fomentando el desarrollo de la I+D+i y reforzando el liderazgo de la industria naval española en el ámbito internacional" ha señalado Antonio Piñeiro, Almirante Jefe Mayor de la Armada (AJEMA).

Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha agradecido a todos los trabajadores su entrega y esfuerzo para sacar adelante este programa, que "con desarrollos tecnológicos como el gemelo digital, el sistema de servicios integrado o el conjunto de sensores, antenas y radares de última generación, es símbolo de la innovación española y estamos convencidos de que será un éxito a nivel internacional como en su día lo fueron las fragatas F100".

"Este logro es reflejo de una planificación sólida, de una colaboración institucional ejemplar con el Ministerio de Defensa y la Armada y, sobre todo, del trabajo incansable de quienes lo hacen posible. Esta fragata lleva la firma de miles de personas que, con vuestro trabajo diario, hacéis posible que nuestros compromisos se conviertan en realidad", ha dicho el director del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención, Eduardo Dobarro, en sus palabras de bienvenida.