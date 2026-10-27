Abanca gana 579,1 millones hasta septiembre, un 13,6% menos debido a un menor uso de créditos fiscales

Abanca obtuvo en los primeros nueve meses de 2026 un beneficio antes de impuestos de 764,5 millones de euros, un 2,4% más en términos interanuales. El beneficio después de impuestos se situó en 579,1 millones, un 13,6% menos que en el mismo periodo de 2025, debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales.

La rentabilidad ROTE, informa la compañía en un comunicado, se situó en el 12,2% y la rentabilidad sobre CET 1 en el 14,8%, con una elevada holgura sobre el coste del capital.

"La solidez de sus fundamentales permite a la entidad afrontar el entorno de incertidumbre desde una base robusta. La combinación de amplia solvencia (1.900 millones de colchón de capital), elevada calidad del activo (mora 1,8%, cobertura 88%) y holgada posición de liquidez sitúan a ABANCA como una de las entidades más sólidas del sector", recoge el mismo texto.

El resultado obtenido se basa en el crecimiento eficiente del negocio recurrente y la buena gestión del balance. La entidad muestra un elevado dinamismo comercial, con una intensa captación de nuevos clientes que refuerza su franquicia ibérica: en lo que va de año, ha incorporado más de 116.000 nuevos clientes en el conjunto de España y Portugal, la mayoría (7 de cada 10) en áreas distintas a su zona de origen.

La compañía destaca que este fuerte ritmo de crecimiento se ve acompañado de elevados índices de satisfacción: tres de cada cuatro nuevos clientes valoran su relación con la entidad con una nota de 9 o más puntos (sobre 10), destacando la excelente percepción de la calidad de servicio.

Modelo de negocio sólido

La evolución del negocio, por otro lado, sigue mostrando una gran solidez. El volumen de negocio se ha situado en 142.859 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que en septiembre de 2025.

El banco destinó más de 14.000 millones de euros en nueva financiación para apoyar a familias y empresas, con crecimientos de las nuevas formalizaciones del 8,3% y el 5,6% respectivamente. Los recursos de clientes, por otro lado, aumentaron un 5,5% en el período, con crecimiento tanto en los depósitos como en el fuera de balance. La domiciliación de nóminas creció en un 11,3%.

En el mercado de seguros, la entidad alcanzó un hito muy relevante al superar el millón de pólizas gestionadas, gracias a una estrategia diferencial basada en productos propios. Las primas de seguros generales y vida riesgo crecieron un 11,5% respecto a hace un año, hasta los 746 millones de euros. El número de pólizas se sitúa en el entorno de los 1,2 millones, con más de 750.000 clientes.

Por su parte, B100, la propuesta 100% digital de Abanca, continúa su evolución con fuertes incrementos desde septiembre del año pasado en número de clientes (73%) y volumen de negocio (61%). B100 desempeña un papel esencial en la estrategia de crecimiento en mercados sin presencia física y de competencia frente a las entidades con modelos de negocio sólo digitales.

La compañía, además, muestra ganancias de cuota de mercado en prácticamente todos los productos, siendo especialmente relevantes los incrementos de cuota en seguros generales (35 p.b), fondos de inversión (25 p.b.), TPVs (19 p.b.) y tarjetas en circulación (18 p.b.).

Durante el trimestre, la entidad siguió avanzando en su transformación tecnológica a través de una adopción intensiva de la IA, con una estrategia digital orientada al cliente, la ciberseguridad y la excelencia operativa. Los 250 casos de uso de IA implantados para la transformación de los procesos permiten una mayor personalización de la oferta y un importante ahorro de tiempo que se refleja en mejor atención al cliente.

Resultados sólidos y diversificados

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 764,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 2,4% más que en el mismo periodo del año pasado. El margen bruto crece un 3,7%, por encima de los gastos de explotación, lo que posibilita una mejora de la eficiencia operativa. El coste del riesgo se mantiene controlado, mientras que la rentabilidad ROTE se ha situado en el 12,2%, superando claramente el coste del capital.

La gestión de precios y volúmenes permite la mejora del margen de intereses, que aumentó en el tercer trimestre de 2026 un 5,3% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. La entidad espera que esta progresión positiva continúe en los próximos trimestres.

Los ingresos por prestación de servicios y negocio asegurador se incrementaron en un 14,1%. Destacan especialmente las líneas de seguros, cuyos ingresos crecieron un 29,9%; servicios bancarios, con un 31,6%; y gestión del ahorro, con un 14,9%.

La obtención de sinergias procedentes de las operaciones corporativas y la aplicación de políticas de racionalización se tradujeron en un crecimiento de los costes inferior al de los ingresos (3,6% frente a 3,7%) y también inferior a la media del sector (5,1%) e inflación (+4,9%). Gracias a ello la ratio de eficiencia mejoró en el tercer trimestre del año en 21 p.b. frente al anterior.

Abanca sigue aplicando una política de máxima prudencia en la dotación de provisiones y refuerza sus ya sólidos niveles de cobertura. El coste del riesgo está situado en el 0,22%, la ratio de dudosos en el 1,8% y su cobertura en el 88,4%.

Crecimiento y perfil financiero

El volumen de negocio gestionado se situó, a cierre del tercer trimestre del año, en 142.859 millones de euros, cifra un 6,4% superior a la de hace un año. El crédito a la clientela se situó en 56.579 millones de euros, mientras que los recursos totales alcanzaron los 86.280 millones. La cartera de crédito al sector privado, que supone el 84% del total, creció un 4,7% interanual.

El volumen de recursos totales de clientes creció un 5,5% interanual, hasta los 86.280 millones de euros. Por tipología de productos, los depósitos a la vista y a plazo suponen el 74% y los recursos fuera de balance (fondos de inversión, pensiones y seguros de ahorro) el 26% restante.

Los depósitos de clientes aumentaron un 1,7% interanual, situándose en los 63.855 millones de euros. Los saldos a la vista crecieron un 2,9%. La cartera presenta un perfil netamente minorista: sobre el total, el 95% corresponde a familias y empresas, y la mayoría (69%) tiene un saldo inferior a los 100.000 euros.

Abanca, por último, es una de las entidades más sólidas del mercado ibérico atendiendo a sus ratios de solvencia, calidad del activo y liquidez.

En solvencia, los ratios alcanzan el 17,7% en capital total y el 13,3% en CET1. La elevada rentabilidad sobre el capital CET1 (14,8%) permite una sólida generación orgánica de capital. La entidad dispone de un amplio colchón de capital sobre requisitos de 1.892 millones para crecer con solvencia manteniendo un elevado nivel de capitalización. El exceso sobre requisitos MREL es de 292 millones de euros.

La entidad continuó reduciendo los saldos dudosos, que descendieron un 10,6%, con lo que la tasa de mora se situó en el 1,8%. Los adjudicados, por su parte, suponen un residual 0,1% del balance. En paralelo al descenso del crédito dudoso, el banco incrementó sus niveles de cobertura hasta el 88,4% para estos activos.

La estructura de financiación es netamente minorista, con un 87% de depósitos minoristas sobre el total y una ratio LTD minorista del 88,6%. En términos de ratios regulatorios de liquidez, Abanca presenta ratios del 137% en financiación neta estable (NSFR) y del 174% en cobertura de liquidez (LCR), cumpliendo holgadamente los requisitos.

Abanca dispone de 20.354 millones de euros en activos líquidos, cifra equivalente a más de cuatro veces sus vencimientos previstos de emisiones. Adicionalmente dispone de una capacidad de emisión de cédulas de 7.992 millones de euros, lo que eleva su posición de liquidez hasta una cifra de 28.345 millones de euros.