Indra presentará su nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña)

Este próximo miércoles 28 de octubre, Indra Group, de la mano de su consejero delegado, Josep Maria Recasens, presentará la nueva planta de fabricación de vehículos militares en As Pontes. Un paso más hacia la creación en el norte de España de uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa.

La compañía ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000 metros cuadrados, para implantar esta nueva instalación, a la que destinará una inversión de alrededor de 18 millones de euros. Estará ubicada en el polígono industrial de Penapurreira en la parcela que pertenecía a Hierros Añón.

La fábrica generará en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de numerosos puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

Recasens ha afirmado en nota de prensa que "lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e inteligencia artificial, con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa”.