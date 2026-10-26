Ferrol botará este martes la fragata Roger de Lauria, con Almudena de Arteaga como madrina

Ferrol acogerá este martes por la tarde la botadura de la fragata F-112 ‘Roger de Lauria’, una nueva unidad de la Armada española que tendrá como madrina a la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar. La autora, descendiente directa del histórico almirante que da nombre al buque, será la encargada de amadrinar la embarcación durante el acto.

La designación de De Arteaga supone un cambio respecto a los planes iniciales, que contemplaban la participación de la reina Letizia como madrina de la fragata. Según ha informado la Armada en un comunicado, la elección de la escritora responde a su vínculo familiar con Roger de Lauria y a su relación con el patrimonio histórico y naval español.

El buque rinde homenaje al almirante del siglo XIII, que ejerció como almirante de Sicilia y gran almirante de Aragón. Durante su trayectoria militar participó en numerosas victorias navales frente a las tropas de Anjou y la flota francesa, y su carrera culminó en 1304.

Almudena de Arteaga cuenta con una reconocida trayectoria en la novela histórica y ostenta el título de Almirante de Aragón. Además, forma parte del Real Patronato del Museo Naval, dos circunstancias que, según la Armada, refuerzan el simbolismo de su nombramiento como madrina de la nueva fragata.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la escritora ejerció la abogacía antes de dedicarse plenamente a la literatura. Su primera novela, La princesa de Éboli, logró un notable éxito editorial. Entre sus obras también figuran María de Molina y Tres coronas medievales, con la que obtuvo el Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica en 2004, además de ‘Capricho’, galardonada con el Premio Azorín de Novela en 2012.

La F-112 Roger de Lauria forma parte del programa de fragatas F-110 de la Armada, cuya primera unidad, la F-111 Bonifaz, fue botada en septiembre de 2025. En aquella ceremonia, celebrada también en Ferrol, la reina Sofía ejerció como madrina del buque.