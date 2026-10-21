Lidl aterriza en la comarca de Fisterra con una tienda en Cee (A Coruña) tras invertir más de 5 millones

Desde mañana los vecinos de Cee cuentan con un nuevo supermercado al que pueden acudir para comprar todo tipo de productos de alimentación y frescos, así como cosmética, higiene personal o limpieza. Lidl abre el que será su primer centro en la comarca de Fisterra y el número 42 de toda Galicia. Para celebrar la inauguración, Lidl dará la bienvenida a sus clientes durante la jornada de mañana con una degustación gratuita de productos regionales, con especial protagonismo de quesos y frutas locales.

Ubicado en el Parque Empresarial de la localidad, este nuevo punto de venta ha supuesto una inversión superior a los 5 millones de euros destinada a su construcción y equipamiento. Las nuevas instalaciones disponen de una sala de ventas de más de 1.200 metros cuadrados y un amplio aparcamiento con 118 plazas, ofreciendo servicio al público de lunes a sábado en horario continuado de 9:00 a 21:30 horas y los domingos de 9:00 a 15:00h.

Además, la tienda va a suponer un foco de generación de empleo, ya que contará con una veintena de trabajadores de los que 17 de los puestos son de nueva creación. En este sentido, el director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, señala que “la obra de Cee es una prueba de nuestra voluntad y nuestro compromiso por llegar cada día un poco más lejos para estar más cerca de nuestros clientes, aunque vivan lejos de los grandes núcleos de población”.

Así, Cee, con 7.731 vecinos, se convierte en la localidad gallega menos poblada que cuenta con un Lidl.

Presentación institucional

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela junto con miembros de su gobierno y la gerente de la empresa pública Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestayo, ha acudido esta mañana a una visita en el establecimiento.

Allí, Lamela celebraba la apertura que denominó “una buena noticia para Cee y para toda la Costa da Morte". Además, destacó que "cuando una empresa de la dimensión de Lidl decide instalarse en nuestro parque empresarial, está apostando por el potencial de nuestra villa, por su situación estratégica y por la capacidad que tenemos para ofrecer servicios a toda una comarca”.