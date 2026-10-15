Husqvarna mantiene activo su servicio gratuito a domicilio en A Coruña y su área. Además, ofrece descuentos de hasta 1.300 euros para adelantarte a la próxima primavera

¿Tienes jardín? El servicio gratuito a domicilio en A Coruña y comarca para olvidarte de cortar el césped este otoño

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Si tienes una casa con jardín, probablemente la primavera sea el momento en el que te planteas cómo mantener tu césped en el mejor estado. Ahora, tras el verano y en pleno otoño, el jardín pasa a ser una preocupación menor entre las tareas pendientes del hogar. Sin embargo, ¿por qué esperar a la primavera?

Husqvarna mantiene activo su servicio Husqvarna Home Service en A Coruña y su área metropolitana, una iniciativa gratuita que permite recibir asesoramiento personalizado en tu propio jardín y conocer de primera mano cómo funciona un robot cortacésped Automower®.

Además, la compañía ha puesto en marcha una promoción con hasta 1.300 euros de descuento en determinados modelos de este robot sin cable. Una excelente oportunidad para quienes estén pensando en automatizar el cuidado del césped antes de que llegue la temporada de mayor crecimiento de la hierba.

Este servicio continúa durante el otoño para facilitarte la tarea, así que si todavía no lo has probado, no lo dejes escapar y solicítalo gratis.

¿Cómo funciona el servicio Husqvarna Home Service?

La propuesta parte de una idea sencilla: cada jardín es diferente y no todos necesitan el mismo robot. El usuario puede reservar una cita para que un especialista de Husqvarna se desplace hasta su domicilio, analice la superficie, distribución, obstáculos y necesidades de la finca, y le explique qué solución encaja mejor.

La visita es gratuita y sin compromiso. Durante unos 45 a 60 minutos, el profesional realiza un diagnóstico del jardín, define su mapa, muestra las distintas opciones y realiza una demostración del funcionamiento de Automower®.

Tras la visita, el usuario recibe información detallada sobre la solución recomendada y un presupuesto que puede aceptar o rechazar sin ningún coste.

El servicio está disponible en A Coruña, Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre, Arteixo y Bergondo.

¿Cómo solicitarlo?

Es muy sencillo: se tramita directamente a través de la plataforma de Husqvarna Home Service, indicando la dirección, fecha, hora deseada y un correo electrónico de contacto donde recibirás la confirmación. El día indicado, el experto en jardinería y maquinaria de Husqvarna visitará tu casa y en 45 o 60 minutos te entregará un diagnóstico completo que incluye:

Definición del mapa del jardín y sus necesidades

Demostración de productos y aplicaciones

Asesoramiento personalizado del robot cortacésped más adecuado

Posteriormente, tu asesor te enviará un informe pormenorizado del estado de tu césped con los productos y servicios recomendados, junto a un presupuesto sin compromiso que podrás evaluar libremente.

Husqvarna Husqvarna

Hasta 1.300 euros de descuento: ¿Por qué esperar?

El momento elegido por Husqvarna responde también a una razón comercial. Bajo el lema "Acierta con Husqvarna Automower, ¿Por qué esperar?", la marca ofrece ahora hasta 1.300 euros de descuento en modelos seleccionados de Automower® sin cable.

La promoción permite planificar con antelación una compra que habitualmente se concentra en primavera. Para quienes planean instalar un robot en los próximos meses, conocer de antemano las características de su terreno y las alternativas disponibles facilita enormemente la decisión.

No todos los jardines presentan los mismos retos: existen parcelas pequeñas y llanas, superficies con pendiente, zonas con árboles, caminos o espacios donde instalar cables perimetrales resulta menos conveniente.

El líder en el cuidado del césped, con un servicio técnico cercano

Diseñado en Suecia y fabricado en Europa, Automower® es el robot cortacésped tecnológicamente más avanzado del mercado. Garantiza un césped verde, sano y con un corte uniforme sin marcas, funcionando de forma continua las 24 horas del día, bajo el sol o la lluvia, de manera silenciosa y sin interrupciones. Trabaja en todo tipo de jardines, ya sean llanos o con pendientes de hasta el 75%, con o sin obstáculos.

Con más de 30 años de evolución y más de 20 modelos disponibles para fincas de entre 400 y 7.500 m², incorpora tecnología de visión con Inteligencia Artificial capaz de identificar y esquivar obstáculos en tiempo real.

La gama NERA: límites virtuales en lugar de cable

Entre las opciones más avanzadas destaca la gama NERA, que utiliza tecnología de posicionamiento por satélite para delimitar las zonas de corte.

Gracias al sistema EPOS, el robot trabaja sin necesidad de cable perimetral físico. Los límites del área de trabajo se configuran de forma virtual y pueden modificarse en cualquier momento, una opción ideal para jardines en constante evolución o con distintas áreas de césped.

Como la configuración depende de las particularidades de cada terreno, el asesoramiento previo resulta indispensable para elegir el sistema de instalación idóneo.

El momento de decidir puede ser ahora

Herramientas de Husqvarna Husqvarna

Aunque la primavera sea la época habitual para pensar en el césped, no hace falta esperar a que vuelva a crecer para decidir cómo mantenerlo. Reserva el servicio de atención a domicilio de Husqvarna y comprueba tú mismo su máxima fiabilidad.

La combinación de Husqvarna Home Service gratuito y la promoción de hasta 1.300 euros de descuento permite a los propietarios del área de A Coruña evaluar sus opciones, probar Automower® en su propia finca y decidir con tranquilidad.

Para quienes deseen olvidarse del cortacésped convencional la próxima temporada, la pregunta de Husqvarna es clara: ¿por qué esperar?