El Eroski Center de Padrón (A Coruña) estrena sección de comida lista para llevar

El Eroski Center de Padrón está de estreno. El local, ubicado en la praza de Camilo José Cela, cuenta con un nuevo servicio para sus clientes: la sección de 'Cocina in Situ', donde los vecinos podrán encontrar una amplia gama de platos variados y saludables listos para consumir.

Asados de pollo, codillo y costillas con sus guarniciones, pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas o ensaladilla son algunos de los platos estrella, que pueden servirse en raciones individuales o más amplias. La sección también cuenta con un menú cerrado que consta de primer plato, segundo, postre y bebida por 4,99 euros unidad.

La sección 'Cocina in Situ' cuenta con un equipo de tienda encargado de elaborar los platos diariamente en el establecimiento y de dar servicio al público. Los clientes que lo deseen podrán optar también por el formato de libre servicio, recogiendo directamente sus platos o menús en el mostrador.

Esta opción de disfrutar de platos preparados para comer está disponible en otros establecimientos de la enseña, que ofrece de esta forma a sus clientes una amplia variedad de comidas para que puedan comer sano sin preocupaciones.