Sección de 'Cocina in situ' del Eroski Center de Padrón.

Sección de 'Cocina in situ' del Eroski Center de Padrón. Cedida

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El Eroski Center de Padrón (A Coruña) estrena sección de comida lista para llevar

Los clientes podrán degustar diferentes tipos de platos u optar por un menú cerrado con primero, segundo, postre y bebida por 4,99 euros

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El Eroski Center de Padrón está de estreno. El local, ubicado en la praza de Camilo José Cela, cuenta con un nuevo servicio para sus clientes: la sección de 'Cocina in Situ', donde los vecinos podrán encontrar una amplia gama de platos variados y saludables listos para consumir.

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Asados de pollo, codillo y costillas con sus guarniciones, pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas o ensaladilla son algunos de los platos estrella, que pueden servirse en raciones individuales o más amplias. La sección también cuenta con un menú cerrado que consta de primer plato, segundo, postre y bebida por 4,99 euros unidad.

La sección 'Cocina in Situ' cuenta con un equipo de tienda encargado de elaborar los platos diariamente en el establecimiento y de dar servicio al público. Los clientes que lo deseen podrán optar también por el formato de libre servicio, recogiendo directamente sus platos o menús en el mostrador.

Esta opción de disfrutar de platos preparados para comer está disponible en otros establecimientos de la enseña, que ofrece de esta forma a sus clientes una amplia variedad de comidas para que puedan comer sano sin preocupaciones.