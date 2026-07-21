Dos productos gallegos, entre los diez mejores productores sostenibles de España para BBVA

Dos proyectos gallegos han sido reconocidos entre los diez ganadores de la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Se trata del queso Cagliata ecológico elaborado por Celega y del kombu de azúcar de cultivo ecológico presentado por Porto-Muiños, dos propuestas que destacan por combinar innovación, calidad y respeto por el entorno.

Celega es una industria láctea gallega que, desde su adquisición en 2017 por las cooperativas ganaderas Lemos y Coreber, ha experimentado una profunda evolución para mantener el valor añadido generado por la leche en el medio rural. Desde entonces, la empresa ha duplicado su facturación y ha consolidado un modelo basado en la economía circular, la eficiencia de los recursos y la innovación.

El producto reconocido es su queso Cagliata ecológico, una elaboración pionera en España que se utiliza como base para productos de alto valor gastronómico como la mozzarella y la burrata. La compañía procesa actualmente alrededor de 450.000 litros de leche al día y cuenta con una planta propia de biogás, sistemas de generación fotovoltaica y mecanismos de recuperación y reutilización de agua para reducir el impacto ambiental de su actividad.

Por su parte, Porto-Muiños acumula más de 25 años de experiencia y fue pionera en el cultivo ecológico de algas marinas para alimentación humana en España. Su kombu de azúcar se obtiene mediante un cultivo controlado y de bajo impacto que no requiere tierra agrícola, agua dulce, fertilizantes ni pesticidas. Además, su producción contribuye a preservar la biodiversidad y a impulsar un modelo ligado a la economía azul.

El alga cuenta con la certificación ecológica europea y ha sido reconocida internacionalmente por su sostenibilidad. Desde el punto de vista gastronómico, el kombu de azúcar destaca por su sabor suave y ligeramente dulce, rico en umami, lo que lo convierte en un ingrediente idóneo para caldos, arroces, guisos, legumbres y elaboraciones vegetales.

Con este reconocimiento, ambas empresas pasan a formar parte del grupo de productores distinguidos por BBVA por integrar la sostenibilidad de forma medible en sus modelos de negocio. Además, sus productos protagonizarán una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca, con el objetivo de acercar al público dos formas distintas de innovar desde Galicia: una vinculada a la tradición láctea y otra al aprovechamiento responsable del medio marino.

Premios a los Mejores Productores Sostenibles

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles distinguen cada año diez iniciativas del ámbito agroalimentario —desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca, la elaboración y la transformación de alimentos— que han integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio.

Además del reconocimiento, los productos seleccionados formarán parte de una propuesta gastronómica diseñada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional para dar visibilidad a los proyectos.

El jurado, integrado por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, ha valorado aspectos como la solidez económica de las iniciativas, el relevo generacional, su impacto social, la creación de empleo, la innovación en los procesos productivos, la diferenciación de los alimentos, las certificaciones de calidad y el uso eficiente de los recursos naturales.

En esta edición también se ha concedido un premio especial, dotado con 5.000 euros, a una iniciativa desarrollada en un municipio de menos de 5.000 habitantes. El reconocimiento ha recaído en la Cooperativa Tararaina-Ecoradis por su regaliz de palo.

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, destacó que estos premios permiten identificar proyectos que están transformando el sector agroalimentario "integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de forma real y medible". Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, puso en valor el trabajo de quienes mantienen vivo el territorio y demuestran que es posible "innovar sin perder el vínculo con la tierra".