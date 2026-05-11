Mercadona compró productos a proveedores gallegos por valor de 1.925 millones de euros en 2025

Mercadona reforzó durante 2025 su relación con proveedores gallegos, alcanzando compras por valor de 1.925 millones de euros en la comunidad. La compañía colaboró al cierre del pasado ejercicio con más de 490 proveedores de producto, servicios y proveedores no comerciales en Galicia.

Entre las compras realizadas destacan más de 12.700 toneladas de empanadas, 7.900 toneladas de pollo, 1.800 toneladas de quesos Arzúa y Tetilla, además de 430 toneladas de chorizo, butelo y lacón. La cadena también adquirió más de 190 toneladas de castaña y dos millones de botellas de vino gallego.

La empresa señaló que estos datos reflejan su apuesta por el sector agroalimentario gallego y por los productos de origen nacional. Actualmente, más del 85 % del surtido de Mercadona procede de España.

La inversión realizada por la compañía en Galicia durante 2025 ascendió a 18,6 millones de euros, destinados principalmente a la mejora de tiendas y a la implantación de la sección "Listo para Comer". Además, Mercadona abrió dos nuevos supermercados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, aunque también cerró otros dos establecimientos que no cumplían con los estándares actuales de la empresa.

Al cierre de 2025, Mercadona contaba en Galicia con 62 supermercados, de los cuales 57 pertenecían al modelo eficiente "Tienda 8". Además, 47 establecimientos disponían de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En materia de empleo, la compañía mantuvo una plantilla de más de 3.200 personas en Galicia y destacó medidas como la ampliación de vacaciones, la actualización salarial vinculada al IPC y el sistema de primas por objetivos.

Dentro de sus políticas contra el desperdicio alimentario, Mercadona donó durante el pasado año más de 1.000 toneladas de alimentos a 40 entidades sociales gallegas, una cantidad equivalente a más de 16.700 carros de la compra.