Las marcas gallegas con más seguidores en Instagram en marzo de 2026

Actualizado en marzo 2026

Las tiendas de moda, especialmente las de Inditex, son las marcas gallegas más seguidas en Instagram, y con diferencia. El ránking comienza con los imponentes 62 millones de seguidores de Zara. Hay que ir hasta las novena posición para encontrarse a Bimba y Lola, primera que no es del grupo formado por Amancio Ortega, y hasta la posición número 12 para llegar a una marca que no es de moda.

Entre las quince cuentas de empresas o marcas gallegas más seguidas en Instagram solo se encuentran tres fuera del mundo de la moda: Mercería La Crisálida con 724.000 seguidores, el Real Club Celta con 660.000 y el portal de videojuegos Vandal con 519.000. La número de 16 es Adolfo Domínguez, y a continuación se suceden marcas variadas de Galicia, todas ellas emblemáticas.

El derbi gallego en redes se lo lleva el Celta, con el doble de seguidores que los 303.000 del Deportivo. Mucho más lejos está el Lugo (63.700 seguidores). La cuenta turística más seguida es la de las Cabañitas del Bosque, con 267.000 seguidores, 83.000 más que los de la cuenta oficial de Turismo de Galicia.

El ocio también tiene un gran seguimiento en las redes gallegas. La cuenta más popular es la del Resurrection Fest con 217.000 fieles, pero no están lejos ni el Náutico de San Vicente (164.000), ni el Son do Camiño (149.000), ni las principales orquestas de Galicia. Panorama cuenta con 154.000 followers, y París de Noia tiene 60.500. Pelícano es con diferencia la discoteca más conocida de la comunidad, con 84.300 seguidores.

Entre las cuentas más seguidas hay también medios de comunicación. Solo supera el medio millón de seguidores Vandal, y en segundo lugar no se encuentra ningún diario ni televisión, sino el blog La Cocina de Frabisa, con 343.000, que forma parte de La Voz de Galicia, que le sigue con 328.000. En cuarto lugar está G24 Noticias de la TVG, con 256.000 seguidores, seguido por su matriz, con 198.000. A continuación está este mismo medio, Quincemil, con 146.000 seguidores, y en séptimo lugar el programa de radio más seguido de Galicia, Voces de A Coruña, con 128.000.

Otras marcas emblemáticas gallegas están bien representadas en el ránking. Perfumerías Arenal cuenta con 259.000 seguidores, Pescanova con 180.000, Estrella Galicia con 156.000, Supermercados Gadis con 74.500 y Froiz con 50.100. Un icono como Sargadelos tiene 84.100.

Las marcas gallegas más exitosas en Instagram

Nota: Datos del 15 y 16 de marzo de 2026. Incluimos todas las marcas con más de 50.000 seguidores. Si nos falta alguna que debería aparecer en este ranking, escríbenos a info@quincemil.com y la añadiremos.