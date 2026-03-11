Amancio Ortega regresa al 'top 10' de la lista de las mayores fortunas del mundo

Una fortuna valorada en 148.000 millones de dólares devuelve a Amancio Ortega a los primeros diez puestos de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. El fundador y máximo accionista del gigante textil Inditex se sitúa en la décima posición, coincidiendo con la publicación de los resultados económicos de su compañía en el ejercicio fiscal 2025.

Forbes acaba de actualizar un listado de multimillonarios que presenta un récord de 3.428 emprendedores, inversores y herederos, 400 más que en 2025.

La elevación del dividendo de Inditex en un 88% en los últimos cinco años devuelve a Ortega al top 10 del listado de Forbes, señala la publicación. Inditex repartirá entre sus accionistas un dividendo de 1,75 euros brutos por acción, un 4% mayor que el del año anterior, y equivalente al 60% de su beneficio.

El mayor beneficiario será Amancio Ortega como primer accionista de Inditex con un 59,3% de sus títulos, que cobrará este año una cantidad récord de 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden del grupo.

Los precios de acciones y tipos de cambio usados por la revista son del 1 de marzo de 2026 y el patrimonio neto de los hombres más ricos del mundo se actualiza diariamente en una clasificación en tiempo real, por lo que las posiciones fluctúan constantemente.

La retribución de las acciones se compone de un dividendo ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55, y se abonará en dos pagos iguales: el próximo 4 de mayo y el 2 de noviembre.

El retail gallego entre la tecnología estadounidense

El empresario de la multinacional textil es el único español entre los 50 primeros de la lista mundial Forbes, que en los diez primeros puestos presenta claro dominio del sector tecnológico estadounidense.

En noviembre de 2025, el fundador de Inditex, su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, lideraban las grandes fortunas españolas, según el ranking de la lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes España.

La suma de las 100 fortunas españolas en 2025 ascendió a 258.870 millones de euros, lo que supuso un incremento del 7% respecto al pasado año.

El accionista mayoritario de Inditex lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014. La única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista es Sandra Ortega, cuya fortuna decreció hasta los 10.000 millones. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo completó el podio del año pasado con una fortuna valorada en 8.000 millones de euros.

Top 10 de multimillonarios en 'Forbes'