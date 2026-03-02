Industria e igualdad protagonizan en A Coruña la tercera Resonac Women’s Week

La prevención, detección y abordaje de la violencia de género en el ámbito empresarial e industrial centraron esta mañana la apertura de la tercera Resonac Women’s Week, una iniciativa que este año sitúa esta problemática como punto de partida para avanzar hacia una industria más igualitaria.

El director xeral contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia, Roberto Barba, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respaldaron la iniciativa y subrayaron la importancia de implicar al tejido empresarial en la construcción de entornos laborales seguros e igualitarios. Ambos representantes institucionales agradecieron a Resonac Graphite Spain la organización de estas jornadas, destacándolas como un ejemplo de compromiso corporativo con un reto estratégico para la sociedad y las empresas.

La bienvenida al encuentro, que reunió a más de medio centenar de asistentes, corrió a cargo de la responsable de Crudos de Resonac Graphite Spain, Cristina Reino; el director general de Operaciones, Pablo Rifón; y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La jornada inaugural incluyó la charla 'Empresas y justicia: una alianza contra la violencia de género', con la participación de Roberto Barba y Melanie Gullín, titular del juzgado contra la Violencia de Género de O Barco de Valdeorras, moderada por la responsable de Comunicación Externa de Resonac Graphite, Marta Escobar.

La programación continuará mañana con la mesa redonda 'Resonac Sparking Talks: Mujeres que forjan el futuro del acero', en la que participarán profesionales de distintas empresas de la cadena de valor de Resonac. Moderada por la responsable de Comunicación de Resonac Graphite, Carmen Blanco, contará con la participación de Esther Zugasti, directora de Desarrollo e Inversiones Estratégicas de Genesal Energy; Yovana Gómez Castro, responsable de Planificación y Regulación en Reganosa Mugardos; Lucía Varela Fraga, técnica de Calidad en Celsa Atlantic Laracha; e Iria Iglesia Seoane, directora corporativa de Maximino Seoane.

La tercera jornada, el miércoles, estará dedicada a las familias de la plantilla. Mujeres y niños podrán realizar visitas guiadas a la planta de A Coruña con el objetivo de visibilizar el talento femenino presente en Resonac Graphite Spain. Paralelamente, responsables de distintas áreas visitarán centros escolares de la ciudad -Eirís, Maristas, Escolapios y Rego de Trabe- para explicar la actividad industrial de la compañía, sus proyectos de futuro y el papel del grafito en la descarbonización de la economía.

El programa se completará con mesas redondas, coloquios y actividades internas -como el concurso EquiTrivial- organizadas por las trabajadoras de Resonac Graphite en colaboración con el comité de igualdad. Estas acciones se desarrollarán también en otros centros de trabajo de la Resonac Graphite Business Unit en Europa, América y Asia.

Participación en acciones externas

De forma paralela, Resonac Graphite Spain participará en la jornada organizada por el Nordés Club Empresarial el miércoles 11 a las 9.30 horas bajo el título 'Mujeres que cambian el futuro - Femenino plural'. El encuentro, centrado en la presencia femenina en la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica, reunirá a profesionales del entorno empresarial gallego para reflexionar sobre liderazgo, industria y transformación.

En la mesa redonda participarán Elena Mirás Castro, responsable de Explotación de Resonac Graphite Spain; Irene Souto Blázquez, jefa del Departamento de Desarrollo Portuario y Comercial de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Bertha Guijarro, coordinadora del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidade da Coruña; y Leticia Gómez, Senior Manager Corporate Strategy en Minsait. La sesión estará moderada por Fernando Vázquez, CEO de Imatia y vicepresidente primero del Nordés Club Empresarial.

La compañía también estará presente en el Foro Mujeres Referentes Quincemil, donde Isabel Torres Taboada, EMEA SIOP Business Partner de Resonac Graphite, protagonizará la entrevista 'Nuevos liderazgos en la industria', que comenzará a las 19:45 horas tras la inauguración institucional y la mesa redonda 'Ellas cambian el juego'. A continuación se celebrarán los debates 'Liderazgo femenino en 2026', 'Una revolución digital respetuosa' y 'El futuro de la construcción'.