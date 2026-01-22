Ofrecido por:
La coruñesa LinkedScholar, finalista nacional de un premio al emprendimiento
La plataforma fue el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña
El proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña, LinkedScholar, competirá en la final nacional del programa con otras siete startups. El certamen será en Barcelona el 4 de marzo durante evento para emprendedores e inversores 4YFN, que se desarrolla paralelo al Mobile World Congress.
Impulsa StartUp es un programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su proyecto ayudándoles a hacer realidad sus proyectos.
LinkedScholar, por otro lado, es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación.
La startup coruñesa resultó ganadora de la segunda fase del programa, "Despega", convocado por la Cámara de A Coruña en la que se presentaron proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado, que se podían comenzar a desarrollar.
Los emprendedores participantes se beneficiaron de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente. Realizaron prospección de financiación y búsqueda de inversores, además de fijar un plan de crecimiento que incluía una estrategia de marca.
Así, se ayudó a los emprendedores en la preparación y presentación del proyecto a mentores e inversores.
La startup que resulte ganadora recibirá un premio de 12.000 euros y la que quede en segunda posición será premiada con 7.200 euros.