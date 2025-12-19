La Autoridad Portuaria de A Coruña prorroga las concesiones de Correa Kessler y Pérez Torres

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado hoy las prórrogas de las concesiones de Correa Kessler en el muelle de A Palloza y de Pérez Torres en el Puerto Exterior. Así lo ha dado a conocer a través de un comunicado, un día después del balance anual de actividad realizado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

La empresa José Luis Correa Kessler S.L., que está asentada en el puerto desde 1963, había solicitado una prórroga de la concesión que tiene en A Palloza, en el edificio de la antigua lonja de la Solana, para la elaboración de pescado y marisco. Se otorga una ampliación de la concesión por seis años, prorrogables hasta 10, y la Autoridad Portuaria subraya que toda la cadena de valor del sector pesquero saldrá reforzada con el desarrollo del proyecto Coruña Marítima.

Pérez Torres, por otro lado, había solicitado una ampliación del plazo por 15 años para la concesión que tiene en el Puerto Exterior para el movimiento de graneles sólidos y mercancía general. Examinada la documentación, y a la vista de las inversiones relevantes que realizó la empresa en sus instalaciones en Punta Langosteira, al igual que en el caso de Correa Kessler, el Consejo aprobó la ampliación del plazo, tal como está previsto en la Ley de Puertos. La concesión, por tanto, vencerá en 2064.

Otros asuntos

El presidente de la Autoridad Portuaria actualizó a los consejeros la información sobre el proyecto Coruña Marítima, indicando que en enero se prevé seleccionar a los cinco equipos finalistas en el concurso del Máster Plan, basándose en los criterios objetivos de experiencia previa, currículum, premios y reconocimientos de los candidatos que se recogen en los pliegos.

Fernández Prado, además, informó de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica hoy en el BOE las Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la adaptación de los puertos de interés general, destinada al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

La Autoridad Portuaria de A Coruña optará a estos fondos europeos, que son necesarios para conformar un hub de fabricación de componentes de eólica marina en la explanada sur del Puerto Exterior. Se considera que la dársena de Punta Langosteira está muy bien posicionada para ser receptora de estos fondos, por sus óptimas características en cuanto a calados, superficie terrestre disponible y lámina de agua abrigada.

Además, el Puerto está tramitando importantes proyectos de empresas que han solicitado instalarse en Langosteira para habilitar centros industriales de construcción y ensamblaje de eólica offshore, proyectos firmes con aval bancario, que es precisamente uno de los criterios que figuran en las Bases reguladoras para la concesión de las ayudas.

En la sesión de hoy tomó posesión de su cargo como consejero de la Autoridad Portuaria Roque González Nogueira, propuesto por la Consellería do Mar como representante del sector empresarial.