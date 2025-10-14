La Cámara de Comercio de A Coruña reúne en Exporpymes a 150 exportadores e importadores Cámara de Comercio de A Coruña

La XII edición de Exporpymes se celebró esta mañana en A Coruña con la participación de 150 empresas exportadoras e importadoras de los sectores de la alimentación y las bebidas. La entidad señala que, en concreto, hubo 80 compañías gallegas con producto exportable y 60 importadores de varios países de Europa, Asia y África.

Organizado por la Cámara de Comercio de A Coruña y cofinanciado por el Feder, el Concello da Coruña, la Deputación da Coruña y la Xunta de Galicia a través de la Consellería do Mar y el Igape, la novedad de este año fue el Encontro de Hospitais Verdes, centrado en Singapur, donde el Gobierno selecciona empresas para la construcción y renovación de seis hospitales. Unas 12 empresas participaron en este espacio de diálogo y networking.

Inauguración institucional

"A Coruña ocupa una posición destacada en el panorama nacional, ocupando este 2025 el sexto lugar en exportaciones entre las provincias españolas, a pesar de representar únicamente el 2,3% de la población total del país. Este éxito no es fruto del azar, sino del esfuerzo constante, del talento y de la visión de nuestros empresarios", señaló el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro,.

El representante del ente destacó su compromiso con la promoción internacional y la expansión de las empresas gallegas a nivel global. Así Couceiro señaló que trabajan todo el año en colaboración con el Igape para apoyar las misiones comerciales y la asistencia a ferias exteriores: "Organizamos unas 30 misiones comerciales y participaciones en ferias cada año para abrir y consolidar mercados para nuestras empresas".

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar, Cándido Rial, destacó por su parte que Galicia es la primera potencia pesquera de España y una de las más importantes de Europa: "Nuestra flota, nuestras cofradías, las empresas transformadoras, los comercializadores y exportadores conforman una cadena de valor sólida y dinámica".

Rial, que hizo referencia también a la importancia que esto tiene para dar a conocer la "marca Galicia", situó Exporpymes como una oportunidad para que pequeñas y medianas empresas pesqueras hagan contactos, establezcan alianzas y descubran nuevas vías de negocio: "El futuro del sector pasa por la diversificación, por la digitalización y por la cooperación empresarial".

La diputada coruñesa responsable de los Sectores Produtivos Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, señaló por su parte que la internacionalización es "una pieza esencial" para el desarrollo económico y el equilibrio territorial. Así, Capelán indicó que cuando una empresa gallega consigue abrir mercado en el exterior, no solo exporta un producto, sino también la identidad, el saber hacer y el valor de los municipios.

"La internacionalización dejó de ser una opción para convertirse en una estrategia de crecimiento", señaló por su parte el director del Área Internacional del Igape, Augusto Álvarez-Borrás, mientras que el concejal de Economía e Planificación Estratéxica de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, auguró que Galicia tiene todo lo necesario para ser un pilar fundamental en la economía a escala continental.