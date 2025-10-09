El valor de las marcas de Galicia se analiza en A Coruña: el peso del origen y el diseño

¿Cuál es el valor de una marca en el desarrollo de una empresa? ¿Qué factores consolidan una marca en un ecosistema empresarial? Estas cuestiones fueron tratadas y respondidas este jueves en la jornada profesional Marcas gallegas. Historias de éxito, un espacio de diálogo entre directivos de empresas líderes de capital gallego celebrado en el Club Cámara Noroste de A Coruña.

Promovida por el estudio de diseño coruñés Costa, la jornada contó con la asistencia de un centenar de personas para abordar el valor estratégico, real y tangible que desempeñan las marcas en el desarrollo empresarial.

El evento nace a raíz de las presentaciones itinerantes del informe BrandPulse 2024 por España que organiza la Asociación Española de Branding (Aebrand), el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y Costa, con la colaboración de la consultora GfK-An NIQ Company y el impulso del Club Cámara Noroeste.

En dos mesas redondas con ponencias de representantes de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Cafés Candelas, Corporación Hijos de Rivera, Instituto Tecnológico de Galicia, Krack y Russula, se debatió sobre el papel que juegan tanto las marcas destacadas como la empresa familiar a la hora de aportar innovación, fortalecer el tejido económico y favorecer su proyección internacional.

Otro de los factores resaltados en la jornada fue el diseño, un componente estratégico a la hora de elevar la posición de negocios y organizaciones.

"La marca es un elemento transversal que implica a todos los sectores de una compañía. No es solo márketing. Es el recuerdo que algo, o alguien, deja. Esa evocación viene modificada por todos los aspectos de la experiencia de marca: el aspecto visual, sensorial, olfativo, las palabras. La marca es mucho más que imagen: resume la esencia de aquello que representa", resaltó Dani Bembibre, socio de Costa, vocal de AEBRAND y co-organizador de la jornada.

Relevancia, propósito, proyección

Galicia fue puesta como ejemplo claro de marcas consolidadas a través de compañías como Corporación Hijos de Rivera, ITG o Russula que han interpretado el diseño de marca como una herramienta estratégica a la hora de situarse como líderes en el mercado.

El personal directivo de las compañías invitadas expuso en las mesas redondas la construcción de su marca y su evolución. "Debe fluir desde dentro hacia fuera", destacó Marina Chiavegatto, manager de comunicación de Russula.

"En la diferenciación debe primar la relevancia frente a la notoriedad", indicó Ramón de Meer, director de marketing Iberia de Hijos de Rivera.

Las referencias al origen, Galicia, son un elemento estratégico para alcanzar este objetivo, como también implicar al personal de la compañía, además de "tener claro cuál es el propósito y proyectarlo", explicó Félix Rodríguez, responsable de comunicación y marketing de ITG.