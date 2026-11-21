Dos hermanas con raíces en Galicia triunfan con sus medallas religiosas: "Todo empezó en el salón de casa"

Bárbara y Marian Pérez Muñoz están detrás de Khartes Madrid, una firma de medallas religiosas elaboradas artesanalmente en España que nació tras un viaje a Japón. Sin inversores y con cerca de 60.000 seguidores en Instagram, han conseguido convertir una tradición familiar en un negocio que atrae también a las nuevas generaciones.

La historia de Khartes Madrid es la de Bárbara y Marian Pérez Muñoz, dos madrileñas con profundas raíces gallegas que decidieron emprender juntas, aunque durante buena parte del camino las separaban miles de kilómetros.

Su familia procede de A Mariña lucense, tienen casa en Ferrol y mantienen una estrecha relación con Galicia. Ese vínculo también está presente en el origen de una marca que ha recuperado las medallas de la Virgen y de los santos para darles una estética diferente, con piedras naturales, esmaltes y colores.

"No me imaginaba teniendo una marca de medallas cuando estaba en la universidad", reconoce Bárbara. Y es que, cuando comenzaron, ni siquiera tenían pensado dedicarse a la joyería.

De Japón a las medallas

La idea de emprender surgió durante un viaje que las hermanas realizaron a Japón en 2019. Dos años después, en 2021, nació Khartes Madrid, aunque inicialmente su actividad estaba centrada en la moda.

"Empezamos con ropa, que también diseñábamos nosotras y producíamos en talleres de confección en Madrid", recuerda Bárbara. Sin embargo, las dificultades para encontrar fabricantes dispuestos a trabajar con pequeñas cantidades y la elevada competencia del sector textil las llevaron a replantearse el negocio.

El cambio llegó a raíz de una conversación sobre las medallas religiosas que habían recibido durante su infancia. "Veníamos de una familia bastante creyente y lo primero que nos dieron nuestros padres fue el escapulario de la Virgen del Carmen y las típicas medallas de cuna", explica.

Aquellas piezas tenían un importante valor sentimental, pero las hermanas querían crear algo distinto. "Pensamos en hacer medallas más coloridas, más guays, que te pudieras poner en todo tipo de ocasiones", señala.

Así comenzaron a experimentar con piedras naturales, perlas y esmaltes. Una de sus primeras creaciones fue la medalla de San Benito, a la que después se sumaron otras advocaciones de gran tradición en España, como la Virgen del Carmen y la Virgen del Pilar, que actualmente figuran entre sus diseños más vendidos.

Algunas de las medallas de Khartes Madrid Cedida

Una historia ligada a Galicia

Aunque nacieron en Madrid, Bárbara y Marian nunca han perdido el contacto con Galicia. Sus abuelos procedían de A Mariña lucense y su abuela nació en Ribadeo, aunque también vivió en Trabada y estudió en Lugo antes de trasladarse a Madrid.

La familia conserva una casa en Ferrol y mantiene vínculos con distintos puntos de la comunidad. "Nos encanta A Coruña, tenemos casa en Ferrol y también familia en Ribadeo. Al final, siempre volvemos un poco a la tierriña", cuenta Bárbara.

La fe también forma parte de esa herencia familiar. Su abuela era una mujer muy creyente y transmitió esa tradición a su hijo, el padre de las emprendedoras, que posteriormente hizo lo mismo con ellas.

Esa conexión explica, en parte, la importancia que tiene la Virgen del Carmen en la firma. "En Galicia y en A Coruña nos compran mucho la Virgen del Carmen, la patrona del mar", explica Bárbara.

Para la emprendedora, las medallas no representan únicamente una creencia religiosa, sino también recuerdos y vínculos personales. "La mayoría tenemos una abuela que se llama Carmen o alguien que nos recuerda a una Virgen. Puedes relacionar las medallas con algo que te gusta o que te trae recuerdos", señala.

Escapulario de la Virgen del Carmen en nácar Cedida

Dos hermanas a distancia

Los primeros años de Khartes tampoco fueron sencillos desde el punto de vista organizativo. Mientras Bárbara se encontraba en Madrid, Marian vivía en Nueva York, donde trabajó durante más de doce años en Google. "Imagínate, un caos", reconoce entre risas al recordar aquella etapa. La diferencia horaria de seis horas complicaba la toma de decisiones y obligaba a organizar buena parte del trabajo mediante mensajes y fotografías.

"Yo le mandaba fotos de los bocetos o de los diseños de las piedras cuando iba a los proveedores. Muchas veces tenías que esperar para tomar decisiones y, al final, dos personas piensan mejor que una", explica.

Aprovechaban las visitas de Marian a España durante el verano o las Navidades para reunirse, organizar nuevos lanzamientos y definir los siguientes pasos de la empresa.

Actualmente, Bárbara se dedica a tiempo completo a Khartes, mientras que Marian compagina su participación en la firma con su trabajo en Mars, una empresa estadounidense.

Artesanía desde casa

Uno de los aspectos que distingue a Khartes Madrid es su proceso de elaboración. Las medallas se fabrican artesanalmente en España, con la colaboración de diferentes talleres especializados en fundición, baños y esmaltado.

Las hermanas buscan inspiración en iglesias y en colecciones de medallas antiguas, algunas de ellas de varios siglos de antigüedad. A partir de estas referencias, trabajan con un modelador para adaptar los diseños a piezas que puedan utilizarse en el día a día.

El proceso incluye la creación de moldes, la fundición del metal, los baños de acabado y la incorporación de esmaltes y piedras naturales.

Pero una parte fundamental del trabajo sigue realizándose en el salón de la casa de Bárbara. "Todo lo que es bordar la medalla lo hago yo. Cada una está bordada a mano", explica.

También se encarga de colocar las piedras, las cadenas, las anillas y de realizar los acabados de cada pieza. "Pasas mucho tiempo engarzando las piedras, pero luego ves la medalla terminada y dices: 'Jo, vaya diferencia'. Merece toda la pena", asegura.

Esta forma de trabajar implica una importante carga de trabajo, especialmente en Navidad, cuando aumentan los pedidos. Aun así, las hermanas han preferido mantener un modelo de negocio cercano y personal. "A día de hoy trabajo prácticamente desde el salón de mi casa. Al final es un poco caos, sobre todo en Navidad, pero queríamos hacerlo muy personal", afirma.

Medalla de la Virgen del Pilar con rubí y zafiro Cedida

Sin inversores

Khartes Madrid ha crecido sin financiación externa. Bárbara y Marian pusieron en marcha el proyecto con sus propios ahorros y fueron ampliando el catálogo conforme aumentaba la demanda.

"Nos lanzamos un poco al vacío, sabíamos que era arriesgado. Tenemos un negocio muy de nicho, que sabemos que no gusta a todo el mundo, porque no todo el mundo cree ni es religioso", explica Bárbara.

Sin embargo, la acogida ha superado sus expectativas. La firma ha vendido miles de medallas y cuenta con una comunidad de alrededor de 60.000 seguidores en Instagram.

Buena parte de ese crecimiento, asegura, ha llegado gracias a las recomendaciones de sus propias clientas. "No contamos con influencers ni con nada. Es más el boca a boca de las clientas que van con la medalla al trabajo y sus compañeras les preguntan qué llevan», relata.

Una tradición entre jóvenes

Las fundadoras también han observado un cambio en el público interesado en estas piezas. Las medallas religiosas, tradicionalmente vinculadas a bautizos, comuniones y otros acontecimientos familiares, han comenzado a despertar el interés entre las jóvenes.

Bárbara considera que detrás de esta tendencia confluyen varios factores, desde la estética de los diseños hasta una mayor naturalidad a la hora de mostrar las creencias personales.

"Yo creo que es un poco de todo. Ves a una persona que lleva una medalla y, a lo mejor, tú no te la ponías porque te daba reparo o vergüenza. Pero ves que más gente la lleva y al final acabas llevándola tú con orgullo", reflexiona.

También asegura que las piezas despiertan curiosidad entre personas que no se consideran religiosas. "Nos pasa que alguien nos dice: 'Yo no creo en nada, pero me encanta la Virgen del Pilar porque me recuerda a mi abuela'. Y se la pone", cuenta.

Más allá de las ventas, uno de los aspectos que más valoran las hermanas es la relación que han construido con sus clientas, que en ocasiones les comparten historias personales relacionadas con las medallas.

"Nos llegan tantas historias bonitas como tristes, o gente que te pide ayuda y consuelo. Cuando tienes una comunidad en la que la gente sabe que compartes su esperanza o su fe, se abre más", explica Bárbara.

Una Navidad especial

Con la llegada de la Navidad, Khartes Madrid afronta una de las épocas de mayor actividad del año. La demanda aumenta y las hermanas trabajan para ampliar su catálogo con nuevos diseños.

Bárbara explica que muchas personas eligen las medallas como regalo por su significado personal. "Mi hermana siempre dice que cuando regalas una medalla es porque le deseas el bien a esa persona y la quieres. Es un regalo con significado", señala.

Además, cada pieza se entrega acompañada de una pequeña ilustración con la historia del santo o de la Virgen representada, elaborada por una amiga de las fundadoras.

Entre sus próximos proyectos figura la posibilidad de crear medallas personalizadas para cofradías o devociones locales, una línea para la que ya han comenzado a explorar nuevas técnicas de fabricación.

Mientras tanto, Bárbara continúa trabajando desde su casa, dando forma a una empresa que nunca imaginó dirigir. "Empecé con kimonos, que no tenían nada que ver con las medallas. Y mi hermana pasó de Google a diseñar medallas. No sé muy bien cómo hemos llegado hasta aquí", reconoce.