Danza10 y Tribo Solutions, grandes ganadores del Premio Emprende AJE Coruña 2026

Foto de familia de los premiados, patrocinadores y autoridades en la gala de AJE Coruña Cedida

A Coruña ha vuelto a poner el foco en el talento emprendedor. La XXVII edición del Premio Emprende AJE Coruña, celebrada este jueves en el Club Cámara Noroeste, ha reconocido a cinco empresas de la provincia por su iniciativa empresarial, innovación, capacidad para generar empleo y compromiso social.

Entre las catorce candidaturas finalistas, Danza10 y Tribo Solutions se han llevado los dos principales galardones de una noche que también ha premiado a Pandejuevo, Yakart Autocaravanas y Atlántica Inclusión.

Organizada por AJE Provincia de A Coruña y AJE Galicia, la gala ha reunido a representantes del tejido empresarial e institucional para dar visibilidad a proyectos vinculados a sectores tan diversos como la tecnología, la inteligencia artificial, la educación, la cultura, la alimentación o la inclusión social.

Cinco empresas premiadas

El Premio Iniciativa Empresarial 2026 ha recaído en Danza10, el proyecto de Alexandra Vidal García. También conocido como Hogar de la Danza, este espacio de formación artística de A Coruña lleva en funcionamiento desde 2016 y cuenta con más de 1.600 metros cuadrados y una oferta que supera las 35 disciplinas.

Por su parte, Tribo Solutions, impulsada por Ángel Otero Barreiros, ha recibido el Premio Iniciativa Emprendedora 2026. Su propuesta gira en torno a Nadus, una herramienta tecnológica diseñada para mejorar la gestión de los centros de natación mediante la automatización de procesos y la conexión entre monitores, familias y administradores.

La innovación también ha tenido su reconocimiento con el accésit Nordés Club Empresarial, concedido a Pandejuevo, de Diego Trillo. Lo que comenzó con una receta casera de galletas de Navidad se ha convertido en un negocio con obrador propio, dos tiendas en Cee y A Coruña y un equipo de doce personas.

El Accésit a la Creación de Empleo ha sido para Yakart Autocaravanas, de Sandra Jul Chousa, especializada en el alquiler y venta de autocaravanas.

Finalmente, Atlántica Inclusión, de Manuel Outes, ha recibido el Accésit a la Responsabilidad Social Corporativa Vegalsa-Eroski. Su proyecto TutorIA utiliza la inteligencia artificial para facilitar la comprensión de tareas industriales y favorecer el acceso a la formación tecnológica de personas que encuentran mayores barreras.

Un homenaje especial

La gala también ha reservado un reconocimiento a Daniel Ramos Lobón, distinguido como Padrino de Honor 2026 por su trayectoria empresarial y su contribución al asociacionismo.

Vinculado al sector tecnológico, Ramos Lobón presidió AJE Coruña cuando todavía se denominaba Asociación de Jóvenes Empresarios Marineda y fue uno de los fundadores de AJE Galicia. Además, formó parte del Consejo de Administración del Deportivo.

El empresario recibió la distinción de manos del expresidente de AJE Coruña Óscar Valcuende, acompañado por la actual presidenta, Eva Rosende.

El talento de A Coruña

La presidenta de AJE Coruña, Eva Rosende, abrió la gala con un reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de las catorce candidaturas, destacando que emprender también consiste en encontrar nuevas maneras de transformar sectores tradicionales. "Los premios los decide un jurado. El mérito ya lo habéis ganado vosotros", trasladó a los participantes.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió la necesidad de generar oportunidades profesionales que permitan retener el talento joven. "Queremos que los y las jóvenes que se forman en A Coruña puedan quedarse en A Coruña", señaló la regidora, que también incidió en la importancia de vincular el desarrollo empresarial con la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.

En este sentido, recordó iniciativas municipales como la red de Centros Municipales de Empresas, entre ellos Accede Papagaio, que ha cumplido una década de actividad y ha acogido cerca de setenta proyectos empresariales.

Rey también destacó la captación de más de ocho millones de euros para programas de empleo y formación durante los últimos años, que, según los datos municipales, han contribuido a la inserción laboral de más de 1.600 personas. "El crecimiento económico y el progreso social tienen que avanzar de la mano", defendió.

Apoyo al emprendimiento

La secretaria xeral de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta, Susana Pérez Iglesias, también participó en la gala y destacó la colaboración con AJE Coruña para impulsar el trabajo por cuenta propia en Galicia.

Entre las iniciativas autonómicas, puso en valor Ultreia Galicia, una red de colaboración público-privada de la que forma parte AJE y que busca conectar a empresas, instituciones y agentes del ecosistema emprendedor.

Asimismo, recordó los recursos de la Rede de Polos de Emprendemento, integrada por quince centros distribuidos por Galicia que ofrecen asesoramiento gratuito y personalizado. En la provincia de A Coruña, esta red cuenta con puntos de atención en Ferrol, Coristanco y Melide.

La gala, presentada por el periodista Alberto Mancebo, contó también con la participación de la diputada provincial Rosa Ana García López y representantes de distintas entidades empresariales.