La XXVII edición del Premio Emprende Coruña presenta los 14 proyectos empresariales candidatos a los galardones

La XXVII edición del Premio Emprende Coruña, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE Provincia de A Coruña) y AJE Galicia, ha dado a conocer este martes a los catorce proyectos empresariales que optan a los galardones de este año.

Las candidaturas han presentado sus proyectos en formato elevator pitch, un formato con el cual en 3 minutos pudieron explicar su actividad, principales características y elementos que diferencian sus propuestas de manera breve y concisa. La diversidad de sectores ha sido una de las notas destacadas del encuentro, con propuestas relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, la salud, la sostenibilidad, la educación, la alimentación, la creatividad y los servicios.

El acto comenzaba a las 18:30 horas con la bienvenida de la secretaria general de AJE Provincia de A Coruña. Durante su intervención, Aida Cordeiro quiso poner en valor el esfuerzo y la valentía de las catorce candidaturas participantes. «Emprender es de valientes, como también lo es ponerse delante de la gente para presentar nuestro negocio», destacaba, agradeciendo a las empresas su decisión de poner en marcha sus proyectos, participar en los premios y compartir sus experiencias con el ecosistema empresarial coruñés.

Cordeiro ha reivindicado también la importancia del asociacionismo y del trabajo colectivo para impulsar el emprendimiento, reconociendo la implicación de socios, entidades colaboradoras, patrocinadores y miembros de la junta directiva de AJE. Asimismo, ha recordado las dificultades que conlleva sacar adelante una iniciativa empresarial, desde el sacrificio personal hasta la incertidumbre, pero ha subrayado especialmente su contribución a la sociedad: «Emprender es también generar riqueza, empleo y vida».

En este sentido, Cordeiro ha agradecido a las candidaturas su compromiso con un ecosistema emprendedor basado en valores y en la colaboración. El encuentro ha concluido con un espacio de networking que permitió a los asistentes intercambiar experiencias, compartir impresiones y establecer nuevos contactos profesionales.

Los 14 candidatos

Estas son las catorce candidaturas de esta edición:

● As Pepas (Paula Blanco López): Centro de envejecimiento activo situado en Ponteceso que promueve la autonomía, el bienestar y la participación social de las personas mayores de 65 años mediante actividades de estimulación cognitiva, física y cultural.

● Atlántica Inclusión (Manuel Outes): Empresa que desarrolla TutorIA, una herramienta de inteligencia artificial que facilita la comprensión de tareas industriales mediante instrucciones claras y acerca la formación tecnológica a personas que encuentran mayores barreras de acceso. El proyecto aspira a convertirse en un Centro Especial de Empleo de base tecnológica.

● Danza10 (Alexandra Vidal García): También conocido como Hogar de la Danza, es un espacio de referencia en A Coruña desde 2016. Con más de 1.600 metros cuadrados y más de 35 disciplinas, combina formación, innovación y compromiso social, creando una comunidad en torno a la danza.

● Denovo Movemento (Ismael Novo Souto): Iniciativa centrada en el cuidado de la salud a través del ejercicio físico. Cuenta con un equipo de entrenadores titulados que acompaña a cada persona de manera cercana y adapta las sesiones a sus necesidades para fomentar una vida activa y saludable.

● Entremetidos (Rosa Conde): Empresa con trayectoria desde 2011 que desarrolla proyectos digitales desde Galicia. Combina estrategia, creatividad y tecnología mediante soluciones interactivas y nuevas aplicaciones de drones dirigidas a empresas e industria.

● Galicrops (Gabriel García Sánchez): Empresa que ofrece servicios con drones aplicados a la agricultura en toda Galicia. Combina experiencia en el campo y tecnología para desarrollar soluciones como la fertilización forestal, la limpieza de paneles solares y fachadas, la pintura de invernaderos y la siembra. Su candidatura se presentó mediante un vídeo.

● Lévedo (Martin Pérez Maceiras): Proyecto que combina la tradición de la masa madre con la innovación tecnológica para transformar la panadería profesional. Desde Galicia desarrolla masa madre líquida mediante sistemas automatizados y una masa madre deshidratada activa que facilita su conservación y distribución sin necesidad de cadena de frío.

● Lyra (Daniel Caparrós Torres): Proyecto nacido en Carnota que desarrolla software escalable mediante una arquitectura modular que combina datos, automatización e inteligencia artificial. Su propuesta convierte la experiencia internacional y la experimentación continua en soluciones tecnológicas con vocación global.

● Nenos-SC (Roberto Luis Sánchez Calderón): Proyecto de HABIT-IA que conecta a niños, niñas y familias con actividades, servicios y recursos de su entorno, al tiempo que da visibilidad a iniciativas locales que enriquecen su tiempo libre, educación y desarrollo.

● Niña Zebra (Selene Buendía Vilches): Escuela-taller de A Coruña que conecta costura, patronaje y sostenibilidad. Con un enfoque práctico y personalizado, impulsa la autonomía creativa, la reparación y transformación textil y la creación de una comunidad alrededor del valor de hacer las cosas con las manos.

● Pandejuevo (Diego Trillo): Proyecto que nació de una iniciativa de glamping que no llegó a materializarse y de una receta casera de galletas de Navidad. Actualmente cuenta con un obrador artesanal de galletas en tarros de vidrio y pandejuevo, dos tiendas en Cee y A Coruña, doce personas en su equipo y tecnología propia.

● Tribo Solutions (Ángel Otero Barreiros): Empresa que impulsa la innovación digital a través de Nadus, una solución tecnológica que optimiza la gestión de centros de natación, automatiza procesos y mejora la experiencia de monitores, familias y administradores.

● Vigilia (Darío Sánchez Lago): Iniciativa que ofrece un servicio de seguimiento telefónico de personas mayores que viven solas, en colaboración con los ayuntamientos. A través de llamadas periódicas y registros de seguimiento, permite conocer su situación, detectar posibles incidencias y organizar su documentación para facilitar los trámites cuando sea necesario.

● Yakart Autocaravanas (Sandra Jul Chousa): Empresa especializada en el alquiler y la venta de autocaravanas que apuesta por ofrecer libertad, comodidad y experiencias de viaje sobre ruedas, con un servicio cercano y personalizado.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Club Cámara Noroeste de A Coruña. Durante el acto se dará a conocer el fallo del jurado y se entregarán los reconocimientos correspondientes a las cinco categorías de esta edición: Premio Iniciativa Empresarial 2026, Premio Iniciativa Emprendedora 2026, Accésit a la Innovación Nordés Club Empresarial 2026, Accésit a la Creación de Empleo y Accésit RSC Vegalsa 2026.

El jurado de esta XXVII edición está integrado por representantes de entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito empresarial, institucional y del emprendimiento, así como por representantes de empresas patrocinadoras y personas galardonadas en ediciones anteriores.

Entre sus miembros se encuentran Luciano Covelo Fandiño, presidente de AJE Galicia; Eva Rosende, presidenta de AJE Provincia de A Coruña; Susana Pérez, secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais; Valentín González Formoso, presidente de la Deputación da Coruña; y representantes de Vegalsa-Eroski, EF Business School, la Confederación de Empresarios de A Coruña, la Universidade da Coruña, Nordés Club Empresarial y otras entidades colaboradoras.