Miguel Leiro, diseñador gallego: "Siempre busco lo nuevo, lo incómodo y lo novedoso"

La madera, los muebles y las conversaciones sobre cómo construir o reparar una silla forman parte de los primeros recuerdos de Miguel Leiro. Su bisabuelo fundó una carpintería en Cambados que más tarde continuaría su abuelo bajo el nombre de Muebles Leiro.

Su padre, el reconocido escultor Francisco Leiro, también contribuyó a que creciese rodeado de creatividad. En su familia, trabajar con las manos, conocer los materiales y dar forma a las ideas siempre ha sido algo cotidiano.

Aquella infancia entre Galicia y Nueva York acabaría despertando una vocación que, curiosamente, durante años se resistió a aceptar. "Todo el mundo me preguntaba si quería ser artista y yo no lo soportaba", recuerda entre risas. Mucho menos le gustaba que diesen por hecho que seguiría los pasos de su padre como escultor.

Su camino terminó siendo otro, aunque estrechamente relacionado con sus raíces. Miguel Leiro encontró en el diseño industrial una manera propia de entender la creación, una disciplina que le ha llevado a trabajar con profesionales de referencia, impulsar una plataforma de apoyo al talento emergente y recibir el Premio Nacional de Diseño.

En conversación con Quincemil, el diseñador repasa una trayectoria marcada por la curiosidad, el aprendizaje y la necesidad de explorar nuevos caminos, sin perder nunca de vista sus vínculos con Galicia.

Diseño industrial

La relación de Miguel Leiro con el diseño comenzó mucho antes de que supiese ponerle nombre. Durante los veranos en Galicia observaba a su abuelo reparar muebles, preparar envíos o resolver pequeños problemas de carpintería. En casa, mientras tanto, convivía con el trabajo artístico de su padre. "Siempre ha habido un afán de construir, de entender el mundo construido desde un aprendizaje más cercano a la ebanistería y a la carpintería", explica.

Aunque desde pequeño tenía facilidad para dibujar, su primera gran inquietud fue la arquitectura. Durante la adolescencia pasaba horas consultando revistas especializadas en internet y buscando libros sobre esta disciplina. Sin embargo, las matemáticas y las ciencias no eran sus puntos fuertes y, tras recibir orientación académica, comenzó a explorar otras posibilidades.

Fue entonces cuando descubrió el diseño industrial, una disciplina con la que conectó desde el primer momento. Su interés por el mobiliario y, especialmente, por el trabajo de diseñadores como Charles y Ray Eames terminó de despertar una vocación que le llevó a estudiar Diseño Industrial en Nueva York.

La decisión le llevó a estudiar Diseño Industrial en Nueva York y, posteriormente, a dar sus primeros pasos profesionales en un sector que describe como especialmente competitivo.

Una oportunidad decisiva

Entre los momentos que marcaron sus comienzos, Miguel Leiro destaca su paso por el estudio del diseñador Jaime Hayón, al que se incorporó durante unos meses después de terminar la carrera. "Cuando uno termina la carrera es aún más vulnerable de lo que suele ser en sus momentos vulnerables. Poder irme al estudio de Jaime fue un poco como una validación de todo lo que yo quería y deseaba", reconoce.

Aquella experiencia no solo le permitió conocer de cerca el funcionamiento de un estudio de referencia, sino también comprender mejor las posibilidades que ofrecía el sector y encontrar su propio lugar dentro de él. "Fue decisivo para mí. Poder trabajar, ver los proyectos, conocer a la gente y entender dónde uno puede tener cabida en un sector tan competitivo", señala.

Con el tiempo comenzó a desarrollar sus propios proyectos como diseñador independiente, una etapa que todavía recuerda con especial cariño por la mezcla de ilusión, nervios e incertidumbre que acompañaba a sus primeros encargos.

Una imagen de (SUPER)MODELS, la primera exposición de la cuarta edición de la Bienal Mayrit, fundada y dirigida por el diseñador gallego Miguel Leiro, en Matadero Madrid Cedida

Dar voz a nuevos talentos

Uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera llegó con la creación de Mayrit, una plataforma nacida con la intención de apoyar a jóvenes diseñadores y generar conexiones dentro del sector creativo español.

Leiro explica que detectó la necesidad de crear un espacio donde los nuevos talentos pudiesen mostrar sus propuestas, especialmente aquellas más experimentales o alejadas de los formatos convencionales. "Quería una plataforma donde la gente joven pudiera tener no solo un lugar donde exponer, sino también un espacio donde conectar con otros perfiles", explica.

Su objetivo era reunir a profesionales de distintas comunidades, desde Galicia hasta Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que compartiesen inquietudes y nuevas maneras de entender el diseño.

Pero Mayrit también supuso un cambio en su forma de concebir su propia profesión. "Lo bonito fue reconocerme no solamente como diseñador y creador, sino también como alguien a quien le gusta estar rodeado de ese mismo ecosistema", asegura.

Para él, el proyecto representaba la oportunidad de ir más allá de sus intereses individuales y contribuir al desarrollo de una comunidad creativa.

Y aunque reconoce que otros países cuentan con estructuras más consolidadas de apoyo al diseño emergente, considera que España debe encontrar su propio camino. "No se trata de copiar lo que hay fuera, sino de buscar la esencia de qué es lo que nos hace ser genuinos a nosotros, defenderla y trabajar en ella", sostiene.

Premio Nacional de Diseño

El reconocimiento a esa labor llegó con el Premio Nacional de Diseño en la categoría de Jóvenes Profesionales, una distinción que Leiro recibió con especial orgullo. "Fue un orgullo absoluto y una señal de que se reconoce el trabajo. Para mí eso es lo más importante", afirma.

El diseñador pone el foco en todo aquello que sucede detrás de los proyectos culturales y creativos. En iniciativas como Mayrit, explica, el público conoce principalmente el trabajo de los profesionales que participan, pero no siempre es consciente del esfuerzo necesario para construir la estructura que lo hace posible. "Detrás de poder crear una infraestructura y una organización que dé lugar a eso hay muchísimo trabajo", señala.

Con los años también ha aprendido a desenvolverse en aspectos menos visibles de la profesión, desde la organización de proyectos hasta las responsabilidades que implica trabajar por cuenta propia o gestionar una iniciativa empresarial. "Creo que he evolucionado mucho en entender las partes no escritas de los libros de texto de diseño y de cómo ser un profesional, un autónomo o un empresario", reconoce.

Aun así, admite que sigue siendo una persona dispersa, en parte porque sus proyectos abarcan distintas formas de trabajo. Lo que no ha cambiado es su necesidad de explorar. "Siempre busco lo nuevo, lo incómodo para mí, no para los demás. Intento no repetir el pasado ni las formas de trabajar porque, aunque sea difícil y costoso, me aburre soberanamente", confiesa.

El jardín de Hildegarda es una pieza audiovisual que fue proyectada en Roca Gallery durante la Bienal Mayrit 2026 Cedida

Galicia, una influencia

Pese a haber desarrollado buena parte de su trayectoria fuera de Galicia, Miguel Leiro mantiene una estrecha relación con su tierra, también desde el punto de vista profesional.

Muchos de sus proveedores se encuentran en la comunidad y el trabajo con materiales como la madera, el granito o el mármol continúa siendo fundamental en su manera de entender el diseño. "Galicia tiene mucha influencia en mis diseños", asegura, antes de destacar la importancia de la tradición familiar vinculada al mobiliario y al conocimiento de los materiales.

Pero hay otra referencia gallega que considera especialmente significativa: Sargadelos y el Laboratorio de Formas.

Para Leiro, estos proyectos representan una manera de entender la modernidad desde la identidad y las particularidades de cada territorio, sin necesidad de reproducir modelos globales. "Aquello que es vanguardia se nutre de un contexto, no de una idea de lo global y lo homogéneo", reflexiona.

En este sentido, considera que Galicia tiene mucho que aportar al panorama creativo nacional. "Creo que tiene muchas lecciones que dar al resto de España y que incluso aquí todavía no se ha valorado suficientemente", apunta.

Sobre las oportunidades laborales para los jóvenes diseñadores gallegos, reconoce que todavía existen dificultades, especialmente si se compara la comunidad con territorios de mayor tradición industrial como Cataluña, el País Vasco o la Comunidad Valenciana.

No obstante, identifica posibilidades en la relación cada vez más estrecha entre el diseño industrial, el mobiliario y la moda, con empresas como Inditex como ejemplo de esa conexión. "Creo que en Galicia hay mucha oportunidad en este aspecto", sostiene, aunque insiste en que el desarrollo del sector debe comenzar por la educación y por trasladar estas ideas al tejido empresarial.

Nuevos proyectos

Lejos de conformarse con los reconocimientos recibidos, Miguel Leiro continúa buscando nuevas fórmulas de colaboración y aprendizaje.

Actualmente trabaja en un proyecto junto a una universidad estadounidense que tiene previsto presentar en Milán y del que, por el momento, prefiere no desvelar demasiados detalles.

Su interés se centra ahora en descubrir la relación entre educación, industria y diseño, creando proyectos que permitan conectar a estudiantes, profesionales e instituciones. "Me están interesando mucho esos formatos híbridos en los que la educación puede llevar a proyectos y esos proyectos pueden nutrir tanto a los estudiantes como a la industria", explica.

Esta inquietud por el futuro también se refleja en su visión sobre la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en las profesiones creativas.

Lejos de considerar que la tecnología vaya a sustituir necesariamente a los diseñadores, defiende que la calidad, la ética, la sensibilidad y la capacidad de tomar decisiones seguirán siendo elementos fundamentales del trabajo humano. "La IA ahora mismo es una máquina de reproducir cosas que se han hecho en el pasado. Sin todo el trabajo y toda la cultura del ser humano, no tiene nada de lo que nutrirse", reflexiona.

Aunque reconoce que estas herramientas seguirán evolucionando, considera imprescindible aprender a utilizarlas y establecer mecanismos que permitan controlar su desarrollo. "La IA puede producir, pero el juicio y la capacidad de decidir los tenemos nosotros", insiste.

Para explicarlo, recuerda las conversaciones que ha mantenido con arquitectos y diseñadores de generaciones anteriores, que vivieron inquietudes similares con la llegada de los ordenadores a los estudios profesionales.

En cualquier caso, tiene claro qué debería distinguir a los profesionales del futuro: la búsqueda de la excelencia y la capacidad de desarrollar un criterio propio.

Y para quienes estén comenzando su trayectoria en el diseño, su consejo es mucho más sencillo que cualquier fórmula de éxito: "Que practiquen el arte de escuchar, que sean curiosos, que empaticen con los demás y que tengan ganas de trabajar y aprender. Lo demás viene después".