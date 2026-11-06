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Estos son los 14 candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por AJE
Inclusión social, salud, bienestar, alimentación e IA protagonizan los proyectos de los aspirantes. Los premios se entregan el 12 de noviembre
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El emprendimiento coruñés tiene una cita para evaluar su potencial el próximo jueves 12 de noviembre, cuando la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña, junto con AJE Galicia, entregue por vigesimoséptima vez los premios Emprende Coruña.
Soluciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial, bienestar, sostenibilidad, turismo, alimentación artesanal, inclusión social, salud o educación son algunos de los ámbitos que explotan las iniciativas que este año aspiran a los premios, que como en cada edición reconocen el talento, la innovación y el esfuerzo de las empresas y personas emprendedoras de la provincia.
En total, son 14 proyectos seleccionados que reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial coruñés. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 12 de noviembre a las 19:30 horas en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.
La XXVII edición del Premio Emprende Coruña contempla cinco reconocimientos: Premio Iniciativa Empresarial 2026, Premio Iniciativa Emprendedora 2026, Accésit a la Innovación, Accésit a la Creación de Empleo y Accésit RSC.
Estos son los proyectos finalistas:
● As Pepas: Centro de envejecimiento activo de Ponteceso que fomenta la autonomía, el bienestar y la participación social de las personas mayores de 65 años mediante actividades de estimulación cognitiva, física y cultural.
● Lyra: Proyecto de Carnota que desarrolla software escalable sobre una arquitectura modular que combina datos, automatización e inteligencia artificial.
● Atlántica Inclusión: Empresa de A Coruña que desarrolla TutorIA, una inteligencia artificial que traduce la complejidad de los puestos industriales en instrucciones claras y forma en IA a personas que encuentran mayores barreras de acceso.
● Nenos-SC: Iniciativa que, a través de HABIT-IA, conecta a las familias con niños y niñas con actividades, servicios y recursos locales, al tiempo que da visibilidad a negocios y propuestas que enriquecen su tiempo libre.
● Danza10: Espacio conocido como Hogar de la Danza, que desde 2016 y con más de 35 disciplinas combina excelencia formativa, innovación y compromiso social, creando una comunidad en torno a la danza.
● Niña Zebra: Escuela-taller de A Coruña que conecta costura, patronaje y sostenibilidad. Con un enfoque práctico y personalizado, impulsa la autonomía creativa y la transformación textil.
● Denovo Movemento: Iniciativa que facilita el cuidado de la salud a través del ejercicio físico, con un equipo de entrenadores titulados que acompaña a cada persona y adapta las sesiones a sus necesidades.
● Pandejuevo: Proyecto que nació de una iniciativa de glamping y de una receta casera de galletas de Navidad. Cuenta con un obrador artesanal de galletas en tarros de vidrio y pandejuevo y dos establecimientos en Cee y A Coruña.
● Entremetidos: Empresa que desde 2011 desarrolla proyectos digitales desde Galicia. Combina estrategia, creatividad y tecnología, con soluciones interactivas y nuevas aplicaciones de drones para empresas e industria.
● Tribo Solutions: Proyecto que impulsa la innovación digital a través de Nadus, solución tecnológica que optimiza la gestión de centros de natación, automatiza procesos y mejora la experiencia de monitores, familias y administradores.
● Galicrops: Firma que ofrece servicios con drones en toda Galicia, combinando experiencia en el campo y tecnología aplicada a la agricultura y con actuación en paneles solares y fachadas, invernaderos, fertilización forestal y siembra.
● Vigilia: Propuesta que, por encargo de los ayuntamientos, realiza un seguimiento semanal de las personas mayores que viven solas, a través de llamadas y registros de seguimiento.
● Lévedo: Iniciativa alimenticia que combina la tradición milenaria de la masa madre con la innovación tecnológica para transformar la panadería profesional.
● Yakart Autocaravanas: Empresa especializada en alquiler y venta de autocaravanas que apuesta por ofrecer libertad, comodidad y experiencias de viaje para descubrir nuevos destinos sobre ruedas.