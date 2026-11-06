Ganadores de los premios AJE Emprende de la edición de 2025. AJE A Coruña

Estos son los 14 candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por AJE

El emprendimiento coruñés tiene una cita para evaluar su potencial el próximo jueves 12 de noviembre, cuando la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña, junto con AJE Galicia, entregue por vigesimoséptima vez los premios Emprende Coruña.

Soluciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial, bienestar, sostenibilidad, turismo, alimentación artesanal, inclusión social, salud o educación son algunos de los ámbitos que explotan las iniciativas que este año aspiran a los premios, que como en cada edición reconocen el talento, la innovación y el esfuerzo de las empresas y personas emprendedoras de la provincia.

En total, son 14 proyectos seleccionados que reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial coruñés. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 12 de noviembre a las 19:30 horas en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

La XXVII edición del Premio Emprende Coruña contempla cinco reconocimientos: Premio Iniciativa Empresarial 2026, Premio Iniciativa Emprendedora 2026, Accésit a la Innovación, Accésit a la Creación de Empleo y Accésit RSC.

Estos son los proyectos finalistas:

● As Pepas: Centro de envejecimiento activo de Ponteceso que fomenta la autonomía, el bienestar y la participación social de las personas mayores de 65 años mediante actividades de estimulación cognitiva, física y cultural.

● Lyra: Proyecto de Carnota que desarrolla software escalable sobre una arquitectura modular que combina datos, automatización e inteligencia artificial.

● Atlántica Inclusión: Empresa de A Coruña que desarrolla TutorIA, una inteligencia artificial que traduce la complejidad de los puestos industriales en instrucciones claras y forma en IA a personas que encuentran mayores barreras de acceso.

● Nenos-SC: Iniciativa que, a través de HABIT-IA, conecta a las familias con niños y niñas con actividades, servicios y recursos locales, al tiempo que da visibilidad a negocios y propuestas que enriquecen su tiempo libre.

● Danza10: Espacio conocido como Hogar de la Danza, que desde 2016 y con más de 35 disciplinas combina excelencia formativa, innovación y compromiso social, creando una comunidad en torno a la danza.

● Niña Zebra: Escuela-taller de A Coruña que conecta costura, patronaje y sostenibilidad. Con un enfoque práctico y personalizado, impulsa la autonomía creativa y la transformación textil.

● Denovo Movemento: Iniciativa que facilita el cuidado de la salud a través del ejercicio físico, con un equipo de entrenadores titulados que acompaña a cada persona y adapta las sesiones a sus necesidades.

● Pandejuevo: Proyecto que nació de una iniciativa de glamping y de una receta casera de galletas de Navidad. Cuenta con un obrador artesanal de galletas en tarros de vidrio y pandejuevo y dos establecimientos en Cee y A Coruña.

● Entremetidos: Empresa que desde 2011 desarrolla proyectos digitales desde Galicia. Combina estrategia, creatividad y tecnología, con soluciones interactivas y nuevas aplicaciones de drones para empresas e industria.

● Tribo Solutions: Proyecto que impulsa la innovación digital a través de Nadus, solución tecnológica que optimiza la gestión de centros de natación, automatiza procesos y mejora la experiencia de monitores, familias y administradores.

● Galicrops: Firma que ofrece servicios con drones en toda Galicia, combinando experiencia en el campo y tecnología aplicada a la agricultura y con actuación en paneles solares y fachadas, invernaderos, fertilización forestal y siembra.

● Vigilia: Propuesta que, por encargo de los ayuntamientos, realiza un seguimiento semanal de las personas mayores que viven solas, a través de llamadas y registros de seguimiento.

● Lévedo: Iniciativa alimenticia que combina la tradición milenaria de la masa madre con la innovación tecnológica para transformar la panadería profesional.

● Yakart Autocaravanas: Empresa especializada en alquiler y venta de autocaravanas que apuesta por ofrecer libertad, comodidad y experiencias de viaje para descubrir nuevos destinos sobre ruedas.