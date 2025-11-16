Carmen Pumariño, finalista de los Women Startup Awards: "Los emprendedores son los visionarios que construyen el futuro"

Invertir, emprender, impactar. Tres verbos con los que a diario se maneja la lucense Carmen Pumariño, directora de Inversiones en Zubi Capital. Gracias a ella, Galicia figura como lugar de origen entre las finalistas (en la categoría de Inversión) de los IV Women Startup Awards, galardones promovidos por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow que reconocen el impacto de las mujeres en el ecosistema emprendedor del país. Las ganadoras se conocerán este lunes 17 de noviembre.

Con solo 36 años, la trayectoria de Pumariño tiene relevante peso en distintas firmas relacionadas con la financiación a empresas con alto potencial de crecimiento (venture capital): Civeta Investment, The Cloud Gamming, Arcano Partners, Management Solutions, Zubi Capital. Es también mentora en programas de inversión y emprendimiento.

¿Qué valor le da a este premio al que es aspirante?

Me satisface mucho ser finalista porque creo en estas iniciativas que fomentan que haya más perfiles de mujeres y que se nos vea tanto como a los hombres. Para mí significa que están reconociendo mi experiencia y un largo esfuerzo, desde que terminé la carrera, por visibilizar el talento femenino. Hace unos años era yo misma quien lanzaba eventos en Madrid para dar luz a nuestro emprendimiento. Cuantas más mujeres inversoras seamos al otro lado de la mesa, evitaremos sesgos intrínsecos que puedan existir en las personas.

Valentía, visión, impacto. Son términos empleados por los promotores de estos premios para referirse al emprendimiento. ¿Qué significa hoy emprender?

Por desgracia, sigue siendo una parte no tan importante de la economía, pero quienes estamos en el sector de las inversiones vemos que el crecimiento del emprendimiento con base tecnológica e innovadora ha sido muy relevante en los últimos diez años.

Para mí es la semilla de la economía que viene, los emprendedores son visionarios que construyen el futuro. España es un hub de innovación en emprendimiento que atrae capital inversor extranjero, no solo de Londres o Berlín sino de Estados Unidos.

¿Necesita estabilidad o redefinirse constantemente?

Creo que todos debemos trabajar como sociedad para que haya más emprendimiento. Hace diez años empezar a desarrollar una aplicación costaba mucho dinero; a día de hoy, y con la inteligencia artificial, esos desarrollos son más rápidos. Hay que aprovechar esa ola para fomentar que emprender está bien, que se trata de probar, y que fracasar es parte del camino del emprendimiento.

"El fracaso hay que leerlo en positivo y aplicarlo a la vida en general. Aprendes más de él porque su impacto es más fuerte" Carmen Pumariño, directora de Inversiones en Zubi Capital

¿Advierte igualdad de género a la hora de emprender?

Los números del emprendimiento liderado por mujeres aún son escasos comparados con los de los hombres. Los equipos mixtos, como la apuesta que tenemos en Zubi Capital, son cada vez más fuertes. No olvidemos que, como el 51% de la población que somos, las mujeres tomamos muchísimas decisiones económicas. En esa redefinición del emprendimiento hay que fomentar la falta de miedo a emprender y a arriesgarse.

Carmen Pumariño.

Cuando acabó ADE y Derecho, ¿ya apuntaba hacia el terreno de la inversión?

Tenía claro que quería ser emprendedora porque siempre he creído que la economía se mueve gracias a los empresarios y empresarias, que empiezan emprendiendo. Empecé a trabajar en una gran empresa que era Management Solutions y fui consultora financiera trabajando para grandes bancos. Con eso gané habilidades y conocimiento de cómo es el trabajo en grandes corporaciones.

Tuve la suerte de conocer a un grupo de personas que eran business angels e invertían en startups, Civeta Investments, y colaborar con ellos en mi tiempo libre fue un máster. Vi cómo analizaban las tecnologías, yo hacía un análisis financiero o de mercado... Ahí descubrí que quería dedicarme al mundo de la inversión. Por eso me moví a banca de inversión y llegué a conocer la industria del capital, que sería un paso necesario para acabar en venture capital, donde estoy hoy.

"Los números del emprendimiento liderado por mujeres aún son escasos en comparación con los de los hombres. En la redefinicion del emprendimiento hay que fomentar la falta de miedo a emprender y a arrisgarse" Carmen Pumariño, directora de Inversiones en Zubi Capital

¿Qué supone asentarse en este ámbito de financiación al emprendimiento?

Al ser un fondo, estamos en una posición que da más capacidad económica para hacer inversiones más relevantes y apoyar de forma más contundente a las compañías y a nivel internacional nos relacionamos con otros fondos y con las grandes corporaciones de España.

¿Qué es la inversión en impacto que promueve Zubi Capital?

Lo que hacemos es movilizar capital a la inversión de impacto. Lo que esto busca es generar un retorno económico y abrir un nuevo espectro en los activos alternativos, como los fondos de capital privado o de venture capital que invierten puramente en tecnología o en innovación o en temas de salud. En el binomio rentabilidad-riesgo hay una tercera variable que es el impacto positivo que vas a generar con esa inversión.

En su condición de mentora, ¿qué diría que es lo que más se debe aprender de un éxito y de un fracaso?

Empezando por este, digo que el fracaso hay que leerlo en positivo y aplicarlo a tu vida en general. Aprendes más del fracaso porque lo analizas mucho más y su impacto es más fuerte, y esto no es una apología del fracaso. En cambio, cuando existe el éxito no siempre se analiza bien, por eso se aprende menos del éxito. En todo caso, la clave del éxito es que debe compartirse porque va a ayudar a otros emprendedores.