Rocío Varela, entre ropa de señora en Zalo, su negocio de la calle San Andrés de A Coruña.. Quincemil

De una tienda familiar en Lugo a 23 años de historia en San Andrés: "A Coruña está en el 'top' mundial donde mejor se viste"

Si en A Coruña nació Zara, en Lugo vio la luz Zalo. La primera en 1975, la segunda en 1988. Zara, tienda insignia de la multinacional Inditex, se expandió por todo el mundo; Zalo, con modestia, abrió más comercios en la provincia de Lugo y desembarcó en pleno centro de A Coruña hace 23 años, donde se mantiene, en el número 17 de la calle San Andrés.

Hablamos de ropa y moda. El único Zalo lejos de su origen (hay dos tiendas y dos outlets en Lugo, un comercio en Burela y otro en Monforte) ocupa un amplísimo bajo con tres niveles donde cuelgan o descansan dobladas prendas de señora y caballero. Es lo que más llama la atención, la superficie extensa de venta, que remite a una época en la que las modas no eran "tan efímeras" como ahora.

"Antes había locales comerciales grandes para vender y guardar mucha variedad de producto. Al inicio de las campañas tenías toda la mercancía que vendías porque las colecciones duraban meses. Ahora duran muy poco: si en enero se lleva el color burdeos, en febrero se viste el marrón y en marzo el verde", explica Rocío Varela, gerente de Zalo.

Sus padres, Gonzalo Varela (el Zalo que da nombre a la marca) y Purificación Sordo, pusieron en pie el negocio, con la primera tienda en la Rúa do Teatro de Lugo, donde continúa en un edificio distinto.

Espacioso interior de la tienda Zalo. Quincemil

Rocío lleva 18 gestionando el establecimiento coruñés, aprovisionándolo de ropa y colecciones. "Al acabar la carrera, ADE, trabajé en contabilidad en la empresa de mi familia, pero lo mío no eran los números", admite. Otras tres personas trabajan en Zalo, donde, según la gerente, el gran valor de su negocio "más que el producto es el asesoramiento a los clientes".

"Tenemos más mujeres que hombres y muchas son habituales, clientas a las que les gusta que las empleadas les sugieran compras o aconsejen combinaciones de ropa porque las conocen bien y saben lo que les gusta, y que les informen de las novedades que nos llegan".

Tu pedido en 5 minutos

Zalo ofrece ropa para "público de mediana edad", una categoría amplia en la que Varela apunta matices de cambio: "No se viste ahora igual que antes. Alguien de 60 años, por ejemplo, no luce como alguien de la misma edad hace veinte años".

Ropa de caballero en un escaparate de Zalo. Quincemil

Hablando de ropa, Rocío cree, y no solo por el impacto social, cultural y mediático de las marcas de Inditex, que A Coruña es, como se proclama a menudo, un ejemplo de buen vestir. "Siempre se ha vestido muy bien en esta ciudad y en los últimos años está en el top de ciudades del mundo donde mejor se viste".

Lo proclama Rocío desde la calle San Andrés, "donde sigue habiendo mucho tránsito" aunque las zonas comerciales se hayan desplazado; una arteria urbana en la que reivindica la profesionalidad del "comercio de a pie y las pequeñas tiendas".

"Una vez vi en un escaparate de un comercio pequeño este eslogan: '¿te imaginas que tuvieras tu pedido en cinco minutos?' Pues eso ofrecemos, tu pedido en cinco minutos. Eso es lo que hará que nos mantengamos. A veces se nos olvida que negocios como estos contribuyen a reforzar el impacto de la moda".