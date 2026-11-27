Miguel Viña fundó hace 10 años un negocio de artículos gourmet que este 2026 ha ampliado con la apertura de un local de artesanía de Galicia

La tienda de A Coruña que reivindica el sabor de Galicia y sus productos: "Queremos ser su altavoz"

El sabor de Galicia en cada bocado y en cada sorbo. Así es Mundo Galego, el negocio que Miguel Viña abrió hace 10 años en A Coruña y que este otoño crece con una tienda de artesanía gallega. Y es que el alma de los proyectos de este emprendedor está en su tierra y en todo lo que puede ofrecer de la mano de proyectos desarrollados con mimo en las cuatro provincias gallegas.

El local, ubicado en la plaza de la Galera, ofrece una amplia variedad de productos gourmet artesanos hechos en Galicia: desde vinos hasta conservas, licores y sus populares cestas de Navidad, en las que es posible combinar diferentes artículos para sorprender. Una amplia despensa que también es posible encontrar a través de la página web del negocio.

"La idea siempre fue generar una economía circular", explica Viña, que tiene a disposición de sus clientes una gran cantidad de productos de cercanía que han ido aumentando con el paso de los años. Un camino de éxito que también tuvo sus atrancos, como el primer negocio que este emprendedor abrió en San Andrés con una suerte diferente.

Y es que la primera tienda de Miguel Viña fue todo un aprendizaje: "Se aprende más cuando las cosas van mal que cuando van bien". Pese a este tropiezo, el emprendedor siguió adelante y ya lleva una década dando a conocer todo lo que Galicia tiene que ofrecer tras abrir la persiana de Mundo Galego, un proyecto en el que BBVA siempre lo ha acompañado.

Un altavoz para Galicia

"De pequeño, siempre escuchaba como se ponían en valor los productos que venían de fuera, como el chocolate belga o el vino de La Rioja, y se desconocían los que hay en Galicia. Nosotros queremos ser un altavoz para todos ellos. Trabajamos con producciones pequeñitas y hacemos eventos y catas para promocionarlos", explica este emprendedor.

Viña concreta que hay muchos productos y proyectos que pasan desapercibidos o que, por diferentes motivos, no llegan al consumidor. Ahora, gracias al escaparate que ofrece Mundo Galego están en los hogares de una gran cantidad de personas que valoran el trabajo que hay detrás de pequeñas iniciativas.

Interior de la tienda de Mundo Galego en la plaza de la Galera. Enrique Romanos Tardío

"Fuimos creciendo, y Galicia fue ofreciendo cada año más cosas. Los productos gourmet y las presentaciones de hace 10-12 años no tienen nada que ver con las actuales. Al final, es arrancar con una idea e ir evolucionando", señala el coruñés sobre este camino que ha recorrido de la mano de emprendedores como él.

Mundo Galego se diferencia de otros negocios precisamente en no tener grandes marcas más allá de artículos concretos de alta gama. Un ejemplo es Mar de Frades, del que disponen de la línea superior y gourmet. Y es que una de las dificultades que se encontró fue la de eliminar "el estigma" de que se trataba de una tienda para turistas, cuando lo que realmente buscaba era dar a conocer Galicia a través de cada bocado y sorbo.

El negocio ofrece artículos diversos, adaptados a las necesidades de sus clientes y con un amplio rango de precios. "Intento hacer bien mi trabajo, tener una estructura de negocio y tener alternativas para casi todo tipo de público. Intento encontrar ese equilibrio para no tener que decir que no tengo algo", explica Viña.

Selección de vinos de Mundo Galego. Enrique Romanos Tardío

Las cestas de Navidad son uno de los productos más demandados. Mundo Galego le ofrece a sus clientes la oportunidad de personalizar estos packs para hacer un regalo único. "La gente se divierte, son productos con historia en los que se ve todo el cariño de quien los elabora", añade Viña, que señala que esta opción está disponible todo el año.

Más allá de las cestas, los vinos y las conservas también tienen mucho éxito y se venden tanto para Galicia como fuera de ella. A este respecto, el propietario de Mundo Galego señala: "Montamos una tienda para gallegos, y está invitado todo el mundo".

Un trato personalizado

El camino de un negocio no está exento de dificultades, por ello resulta fundamental el apoyo de familiares y amigos y tener la confianza de poder contar con respaldos como el que ofrece BBVA.

"Tienen un trato cercano. Mis padres me abrieron una cartilla cuando era pequeño en el BBVA y ahí sigo, fiel. Estuvieron a la altura durante este tiempo", indica Viña. El gerente de la tienda hace referencia a que hay operaciones que precisan financiación, y nada mejor que tener la confianza de poder ponerlas en manos de alguien que te ayuda para poder dar el salto y arriesgar en el emprendimiento.

"BBVA tiene un trato cercano. Mis padres me abrieron una cartilla cuando era pequeño y ahí sigo, fiel. Estuvieron a la altura durante este tiempo" Miguel Viña, gerente de Mundo Galego

Mundo Galego, además, sufrió como tantos otros negocios durante la pandemia por coronavirus. La reapertura de la tienda, sin embargo, marcó uno de los momentos que su fundador recuerda con más cariño. "Me sorprendió lo que se gastaba la gente en botellas de vino", ríe el gerente del proyecto, en referencia a las ganas que había de volver a disfrutar.

Miguel Viña, por otro lado, disfruta mucho con su trabajo, especialmente con los eventos que celebra para poder hablar con su público. "Una vez al mes o cada tres semanas hacemos degustaciones de vino o catas de comida. Conocer proyectos de las bodegas y echar un rato con una copa de vino en la mano es agradable. Algunos ya no son clientes, son amigos", explica el emprendedor.

Mundo Galego organiza catas y degustaciones. Enrique Romanos Tardío

Más allá del sabor que esconde Mundo Galego en la plaza de la Galera, el negocio creció en las últimas semanas con la inauguración de una tienda de artesanía de Galicia en la zona del Obelisco de A Coruña. Artículos de joyería, cerámica, textil o complementos son algunas de las piezas que es posible encontrar en este pequeño espacio en el que se respira arte.

Y es que nadie mejor que Miguel Viña sabe los secretos de Galicia y todo lo que tiene que ofrecer la comunidad gallega. Mundo Galego se ha convertido en un referente para conocer pequeños proyectos trabajados con mimo que endulzan el paladar, maridan cualquier comida o llevan el sabor del mar a los gallegos que están lejos de casa y echan de menos el azul batir de las olas.