El proyecto de joyería genderless ALMADIVERSA ha resultado ganador de la IV edición de su programa 'Impulsa Talento Gallego', una iniciativa impulsada por el centro comercial Coruña The Style Outlets que nace con el objetivo de apoyar a emprendedores y marcas emergentes vinculadas al retail, y acercar nuevas propuestas creativas al entorno comercial.

El proyecto ganador, seleccionado a través de la votación del público durante la jornada final celebrada ayer 26 de noviembre, recibirá un premio de 1.000 euros para continuar con el desarrollo de su marca y seguir impulsando su propuesta en el mercado.

Jornada abierta al público

La final del programa se celebró el jueves 26 de noviembre en Coruña The Style Outlets, en una jornada abierta al público que combinó presentación de los proyectos y participación directa de los clientes.

El evento arrancó a las 10:30 horas con el acto de presentación de las propuestas finalistas, con la participación de representantes de Coruña The Style Outlets, el Concello de Culleredo y la Rede de Polos de Emprendemento, con la colaboración de la Fundación Juana de Vega. A continuación, la votación permaneció abierta hasta las 22:00 horas, permitiendo a los visitantes conocer de cerca las marcas, descubrir sus productos y apoyar su proyecto favorito.

En esta IV edición, 'Impulsa Talento Gallego' ha recibido un total de 13 proyectos, de los que se seleccionaron cinco finalistas: Hangover of Fashion, Pipa Pirita Joyería, ByCatelier, Chissio y Almadiversa. La selección se realizó a través de un proceso de valoración con un jurado integrado por representantes de Coruña The Style Outlets, el Concello de Culleredo y la Rede de Polos de Emprendemento, con la colaboración de la Fundación Juana de Vega.