Colas por el Black Friday en A Coruña, aunque con el presupuesto justo: "Solo vengo a por un abrigo. Nada más"

Las 9:55 de la mañana y la cola para entrar al Zara de la plaza de Lugo, en A Coruña, ya daba la vuelta a la calle. Al principio de la fila, Teresa y Marga, dos amigas que habían madrugado este viernes. "No hay nada como venir y tocar", contaban a este medio. Y es que, por mucho que las rebajas de Inditex ya hubieran comenzado anoche en la web, la cola demuestra que no hay nada como comprar en tienda.

Eso sí, el resto de los comercios de la plaza de Lugo, tanto los del grupo Inditex como Mango, Fnac, Women's Secret y demás, apenas tenían gente a las puertas a la hora de la apertura. Aunque otras como Pull&Bear, que abrió sus descuentos para el Black Friday, y Bershka ya tenían ofertas en la web desde las 20:00 horas de este jueves, la multitud se concentraba en la tienda de Zara.

El resto, por su parte, llevaba días con ofertas. "No compré en ningún otro sitio. Estaba esperando a Zara para comprar cosas para los niños. Es la única en la que puedo comprar ropa conjunta a mis hijos en diferentes tallas", cuenta Miriam, que, como una de las primeras en llegar a la cola, estaba completamente convencida de que no compraría nada más. "Para mí no hay cesta", ríe.

Teresa y Marga tampoco iban con idea de gastarse mucho. En general, muchos de los que esperaban en la cola tenían en mente encontrar una prenda que habían visto en la web, pero que no tenía su talla. "De mi hijo vi un pantalón, pero para el mayor no había talla. Así que si no lo encuentro, me voy sin nada", asegura Miriam.

Pero también hay quienes van en busca de algo que habían visto en internet y que prefieren comprobar en persona. "Hay que tocar y ver cómo queda", cuenta Teresa. Tanto ella como su amiga Marga llegaron a las 9:40 horas a la puerta de la tienda. "Si veo algo especial para mis hijas lo llevo, pero solo si es muy especial", explica.

Aunque casi todos llevaban el presupuesto bastante medido, también había gente que se acercaba simplemente a "cotillear" y dar una vuelta por las tiendas para ver si encontraba algo. Están los que van con algo en mente y los que prefieren pasearse y dejarse sorprender. Como María, una joven a la que este medio encontró paseando por la plaza de Lugo y que, después de visitar otros comercios, tenía pensado pasarse también por Inditex.

"Estoy esperando a que no haya cola para entrar", cuenta. Y es que, cuando no vas con algo concreto en mente, tampoco temes tanto que se agote la talla.

¿Menos descuentos? ¿O más?

Eso sí, muchos clientes recuerdan que antes los descuentos se aplicaban a todas las prendas. "En Zara era un 20 o 25% en todo. Ahora solo los artículos seleccionados", cuenta la propia María. Y eso ocurre en buena parte de los comercios.

Tiendas de la plaza como Mango, Óptica Catro, Fnac o Women's Secret, entre otras, llevaban prácticamente toda la semana con descuentos. "Ahora, en vez de ser Black Friday, es Black Week", reían un grupo de amigas que paseaban por la plaza.

Y es que lo de que los descuentos se queden en el viernes ya es historia. Inditex también ha cedido a adelantar las promociones al jueves, aunque solo sea en la web. Mientras tanto, los pequeños comercios, muchos de ellos, se niegan a caer en el Black Friday. La semana pasada, Quincemil hablaba con varios que aseguraban que no les compensa como pequeños empresarios. Incluso el dueño de Lagares decía que "me jubilo antes de hacer Black Friday".

Una cosa está clara: el Black Friday se ha quedado, sobre todo, para las grandes cadenas, que cada vez adelantan más sus descuentos y los alargan durante semanas.