Oysho, Décimas, Joma, Futbol Emotion, Deportienda, Decathlon y Sprinter reúnen propuestas para quienes entrenan, disfrutan de las actividades al aire libre o simplemente apuestan por la comodidad en su día a día. Siete formas de entender el deporte y el estilo de vida activo que invitan a descubrir sus colecciones antes del Black Friday

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Hacer ejercicio ya no significa necesariamente acudir a un gimnasio o practicar una disciplina concreta. Salir a correr, disfrutar de una ruta de senderismo, iniciarse en pilates o, simplemente, caminar más son algunas de las muchas formas de incorporar el movimiento a la rutina. Y con ellas, la ropa deportiva ha ido ganando protagonismo hasta convertirse también en una parte esencial de la moda cotidiana.

En Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, siete establecimientos permiten descubrir diferentes propuestas para mantenerse activo, renovar el equipamiento deportivo o encontrar prendas cómodas y versátiles: Oysho, Décimas, Joma, Futbol Emotion, Deportienda, Decathlon y Sprinter.

Tiendas que, durante las fiestas navideñas, se podrán visitar los siguientes domingos y festivos: 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2026; y 3 y 10 de enero de 2027.

Bienestar, diseño, rendimiento

Tienda de Oysho en Marineda City. Cedida

El deporte entendido como una forma de bienestar es uno de los pilares de Oysho. La firma, que cuenta con una gran tienda en Marineda (planta 0), combina diseño y funcionalidad en colecciones técnicas pensadas para acompañar diferentes disciplinas y adaptarse también a los momentos de descanso.

Sus propuestas para fitness, yoga, pilates y running incluyen leggings, tops deportivos, sujetadores, chaquetas y otras prendas confeccionadas con tejidos técnicos que buscan favorecer la comodidad y la libertad de movimiento. A ellas se suma una selección de zapatillas diseñadas para diferentes modalidades de entrenamiento.

De cara al invierno, la marca refuerza su apuesta por las actividades al aire libre con sus nuevas propuestas de outdoor y esquí. Su colección Ski 2026- 2027 incluye monos, pantalones, chaquetas y primeras capas térmicas que combinan tejidos técnicos, protección frente al frío y diseños contemporáneos. Prendas pensadas para disfrutar de la montaña y la nieve sin renunciar al estilo, junto con opciones para senderismo y otras actividades al aire libre.

La marca apuesta también por los conjuntos coordinados, que permiten combinar prendas deportivas con una estética cuidada. Una propuesta que encaja con la creciente presencia del estilo athleisure, que traslada las prendas de inspiración deportiva a los looks cotidianos.

Deporte para toda la familia

La tienda de Décimas en Marineda City. Cedida

Para quienes buscan equiparse sin renunciar a la comodidad ni a una oferta variada, Décimas reúne ropa, calzado y accesorios deportivos para hombres, mujeres y niños.

Una de sus principales señas de identidad es Tenth, su marca propia, que ofrece desde zapatillas y prendas de entrenamiento hasta chándales, sudaderas y ropa para el día a día. Dentro de sus propuestas destacan las colecciones de running y fitness, con prendas técnicas como camisetas, mallas, cortavientos y pantalones deportivos.

El catálogo de Décimas (planta 1) incorpora también otras marcas conocidas del sector, lo que permite encontrar diferentes opciones según la actividad, las preferencias personales o el presupuesto. Una alternativa tanto para quienes quieren empezar a practicar deporte como para las familias que necesitan renovar el calzado o la ropa deportiva de los más pequeños.

Innovación y experiencia

La tienda de Joma en Marineda City. Cedida

Con más de seis décadas de trayectoria, Joma se ha consolidado como una de las grandes marcas españolas de equipamiento deportivo. Fundada en 1965, la firma desarrolla calzado, ropa y accesorios para numerosas disciplinas, desde el fútbol y el running hasta el pádel, el tenis o el fitness, combinando innovación, funcionalidad y diseño.

Su tienda en Marineda City (planta 1) reúne propuestas para diferentes perfiles deportivos, tanto para quienes entrenan habitualmente como para quienes buscan prendas cómodas y versátiles para el día a día. Destacan sus colecciones de zapatillas técnicas, equipaciones y ropa de entrenamiento, con opciones para hombres, mujeres y niños.

Además, Joma Marineda se suma al Black Friday con descuentos hasta el 30 de noviembre en una selección de productos de ropa y calzado deportivo. Y del 23 al 30 de noviembre, quienes se hayan registrado previamente en la campaña promocional de la marca podrán beneficiarse de un 10% de descuento adicional, mediante un cupón enviado por correo electrónico.

La pasión por el fútbol

Local de Fútbol Emotion en Marineda City. Cedida

Para quienes viven el fútbol dentro y fuera del campo, Marineda City cuenta con dos establecimientos especializados que permiten disfrutar de este deporte desde diferentes perspectivas. Por un lado, Fútbol Emotion (planta 1), referente en equipamiento futbolístico, ofrece una amplia selección de botas, zapatillas de fútbol sala, guantes de portero, equipaciones oficiales, ropa de entrenamiento y accesorios de marcas como Nike, Adidas, Puma o Joma.

La firma reabrió su establecimiento en octubre de 2025 tras una importante renovación que triplicó su superficie, hasta alcanzar los 646 metros cuadrados. Un espacio más amplio y moderno, diseñado para acercar las últimas novedades a jugadores y aficionados de todas las edades.

La Deportienda de Marineda City. Cedida

Por su parte, Deportienda (planta 1), la tienda oficial del RC Deportivo de A Coruña, es una parada imprescindible para los seguidores blanquiazules. En ella pueden encontrar las equipaciones oficiales del club, prendas de entrenamiento y una amplia variedad de artículos y accesorios con los que mostrar su pasión por el Dépor. Entre las novedades de esta temporada destacan las equipaciones 2026-2027 de Nike, nuevo patrocinador técnico del club.

Dos propuestas complementarias que convierten Marineda City en un punto de encuentro para los amantes del fútbol, desde quienes buscan el equipamiento adecuado para saltar al terreno de juego hasta quienes quieren llevar los colores de su equipo en el día a día.

Un deporte para cada persona

Decathlon, en Marineda City. Cedida

Desde las primeras salidas a correr hasta las escapadas a la montaña, Decathlon ofrece equipamiento para una amplia variedad de disciplinas y niveles de práctica. Su propuesta se apoya en marcas especializadas como Quechua, centrada en las actividades de montaña; Domyos, vinculada al fitness; Kipsta, para los deportes de equipo; o Rockrider, orientada al ciclismo de montaña.

Con la llegada del invierno, cobran especial protagonismo las prendas pensadas para disfrutar de las actividades al aire libre, como las chaquetas impermeables, los forros polares, las capas térmicas o el calzado de senderismo. Artículos que permiten continuar disfrutando de la naturaleza incluso cuando bajan las temperaturas.

Pero la tienda Decathlon de Marineda City, situada en la plaza exterior, también ofrece propuestas para entrenar en casa, iniciarse en una nueva actividad o equiparse para deportes tan diferentes como el running, el ciclismo o las disciplinas de raqueta. Una oferta que refleja su filosofía de acercar la práctica deportiva a todos los públicos.

Grandes marcas y moda urbana

El local de Sprinter en Marineda City. Cedida

El deporte y las tendencias urbanas se dan la mano en Sprinter (planta 0), donde las zapatillas ocupan un lugar destacado junto a las colecciones de ropa y accesorios deportivos.

Su oferta incluye firmas como Nike, Adidas, Puma y New Balance, con propuestas para quienes buscan equipamiento de running o entrenamiento, pero también para quienes prefieren incorporar prendas de inspiración deportiva a su vestuario habitual.

Las zapatillas de running, las sudaderas, los chándales y las camisetas técnicas conviven con modelos de estilo casual que demuestran hasta qué punto el deporte influye en la moda actual. Una combinación que hace de Sprinter una opción tanto para renovar el equipamiento de entrenamiento como para encontrar esas zapatillas cómodas que acompañan cualquier plan.