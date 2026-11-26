A Coruña refuerza la línea 11 de bus por el Black Friday y la previsión de mucha afluencia a Marineda City

La línea 11 de autobús urbano de A Coruña reforzará su servicio este viernes, 27 de noviembre, con motivo del Black Friday y ante la previsión de una elevada afluencia al Centro Comercial Marineda City.

Tranvías ha anunciado esta ampliación del servicio para facilitar los desplazamientos hacia la zona durante una jornada en la que se espera un volumen especialmente alto de tráfico.

Y es que, como ocurre cada año por estas fechas, el Black Friday concentra a numerosos compradores en los centros comerciales. A las ofertas propias de esta jornada se suma que muchos coruñeses aprovechan estos días para adelantar las compras de Navidad y quitarse de encima parte de los regalos antes de que llegue diciembre.

Mañá venres 27, con motivo do Black Friday e la alta afluencia cara ao C.C. Marineda City reforzarase a Liña 11. Mañana viernes 27, con motivo del Black Friday y la alta afluencia hacia el C.C. Marineda City se reforzará la Línea 11. https://t.co/Dh8BAE36Zz — Tranvías Coruña (@TranviasCoruna) November 26, 2026

A esto se añade la previsión de lluvia, que podría hacer que todavía más personas opten por los espacios comerciales para pasar la jornada a cubierto. Una combinación que puede complicar especialmente la circulación en los accesos a Marineda City, donde el tráfico suele intensificarse en los días de mayor afluencia.

Por este motivo, el refuerzo de la línea 11 busca facilitar el acceso al centro comercial en transporte público y reducir, en la medida de lo posible, la presión sobre la circulación en la zona.