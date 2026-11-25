Ya es oficial: a partir del 29 de noviembre los comercios de Galicia abren todos los domingos de Navidad

Este viernes 27 de noviembre llega el Black Friday, una jornada en la que las tiendas de ropa y otros establecimientos ofrecen grandes descuentos. Aunque muchos comercios ya se han adelantado a la fecha con promociones tanto en sus tiendas físicas como en sus páginas web, el Black Friday también marca el inicio de un período de aperturas especiales en las tiendas y centros comerciales en Galicia.

En concreto, desde el domingo 29 de noviembre, primer domingo después del Black Friday y coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, y hasta el próximo 10 de enero de 2027, primer fin de semana de las rebajas de invierno, las tiendas y grandes superficies gallegas podrán abrir sus puertas los domingos y festivos.

Aperturas especiales

Tal y como establece el Diario Oficial de Galicia (DOG), los establecimientos comerciales de la comunidad autónoma tienen autorizada la apertura en determinados domingos y festivos a lo largo de 2026. Entre esas fechas excepcionales se encuentra el próximo domingo, 29 de noviembre, un día en el que los gallegos podrán acudir a determinadas tiendas y grandes superficies.

Esta apertura tendrá lugar justo después del Black Friday y marcará el inicio de los domingos de apertura especial de la campaña navideña. A partir de esta fecha, los establecimientos autorizados podrán abrir también durante todos los domingos de diciembre, coincidiendo con uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, en el que aumentan de forma considerable las compras por los regalos y los preparativos de las fiestas.

Además, estas jornadas especiales se extenderán a enero de 2027: el primer domingo del mes, día 3, con motivo de la campaña de Reyes, y el segundo domingo, día 10, coincidiendo con el inicio de las rebajas de invierno.

De este modo, los/as trabajadores/as del comercio de Galicia tendrán por delante siete domingos de apertura autorizada, desde el próximo 29 de noviembre hasta el 10 de enero.

Estas son las aperturas especiales de los comercios y grandes superficies en lo que resta de 2026 en Galicia:

Domingo, 29 de noviembre

Domingo, 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)

Domingo, 13 de diciembre

Domingo, 20 de diciembre

Domingo, 27 de diciembre

A esto habrá que sumar los primeros dos domingos de enero por la Campaña de Reyes y el inicio de las rebajas de invierno.