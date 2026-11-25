Mango Teen, Brownie, elPulpo Teen y Cero de Costa ofrecen cuatro maneras de entender la moda, desde las tendencias juveniles hasta los diseños con sello gallego. Una combinación de estilo, comodidad e identidad que invita a renovar el armario aprovechando las oportunidades de noviembre

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La moda es una forma de expresar quiénes somos, y pocas generaciones la utilizan con tanta libertad como las más jóvenes. Combinar prendas de diferentes estilos, reinterpretar las tendencias o elegir diseños con los que sentirse identificados forma parte de una manera de vestir en la que la personalidad importa tanto como la estética.

En Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, cuatro marcas representan diferentes formas de entender esa relación entre moda e identidad. Algo que será posible descubrir durante las fiestas navideñas, ya que el centro comercial abre los siguientes domingos y festivos: 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2026; y 3 y 10 de enero de 2027.

Mango Teen, Brownie, elPulpo Teen y la firma gallega Cero de Costa proponen colecciones en las que conviven las tendencias actuales, los básicos versátiles y las prendas que cuentan historias. Cuatro propuestas para descubrir antes del Black Friday, con alguna promoción que ya está en marcha.

Las tendencias adaptadas

Local de Mango Teen en Marineda City Cedida

Encontrar un estilo propio es una parte importante de la adolescencia. Mango Teen (planta 1) responde a esa etapa con colecciones diseñadas específicamente para el público juvenil, que combinan las tendencias del momento con prendas cómodas y fáciles de adaptar a diferentes ocasiones.

Los vaqueros siguen siendo una de las piezas fundamentales de su propuesta, con siluetas que van desde los cortes rectos hasta los diseños wide leg o bootcut. A ellos se suman jerséis, sudaderas, chaquetas y otras prendas que permiten construir looks para el instituto, una tarde con amigos o cualquier plan del fin de semana.

Esta temporada, las prendas de punto, los pantalones de pana y las chaquetas de abrigo adquieren especial protagonismo, con opciones que combinan comodidad y estilo para afrontar los meses más fríos.

La marca cuenta con colecciones para chicas y chicos adolescentes, en las que conviven los básicos del armario juvenil con propuestas más actuales. Una forma de acercarse a las tendencias sin renunciar a la comodidad que exige el ritmo cotidiano.

Estilo casual y femenino

Local de Brownie en Marineda City. Cedida

Con un estilo reconocible que combina naturalidad, comodidad y un toque contemporáneo, Brownie (planta 1) se ha convertido en una de las firmas españolas de referencia dentro de la moda joven femenina.

Fundada en Barcelona en 2006, la marca ha construido una identidad propia alrededor de prendas versátiles y fáciles de combinar, pensadas para mujeres de espíritu joven que buscan incorporar las tendencias a su estilo personal.

En sus colecciones de otoño e invierno destacan los jerséis de punto, los vaqueros, las chaquetas y las prendas de abrigo, junto con otras propuestas que permiten crear conjuntos informales o algo más cuidados según la ocasión.

Los volúmenes relajados, las combinaciones de diferentes texturas y la presencia de prendas de inspiración clásica actualizadas forman parte de una estética que encuentra el equilibrio entre lo desenfadado y lo femenino.

La llegada de Brownie a Marineda City este año ha ampliado las opciones de moda joven del centro comercial, incorporando una firma que apuesta por la versatilidad y la personalidad de sus diseños.

Espíritu atlántico

elPulpo Teen en Marineda City. Cedida

El carácter atlántico también encuentra su lugar en la moda juvenil de la mano de elPulpo Teen, la línea de la firma gallega elPulpo dirigida a las nuevas generaciones y que se puede encontrar en la tienda ubicada en la planta 1 de Marineda City. Con una identidad estrechamente vinculada al mar, la naturaleza y el estilo de vida del noroeste peninsular, la marca traslada su particular universo a colecciones que combinan comodidad, personalidad y tendencias actuales.

Sudaderas, camisetas, prendas de punto, pantalones, faldas y chaquetas forman parte de una propuesta que juega con los diseños gráficos, los cortes contemporáneos y las prendas de inspiración casual. Una selección pensada para quienes buscan un estilo desenfadado, con piezas fáciles de combinar tanto para el día a día como para los planes del fin de semana.

La colección elPulpo Teen está disponible en la tienda que la firma tiene en la planta 1 de Marineda City, un espacio que comparte con su línea de moda para hombre.

Además, elPulpo celebra su Black Week con descuentos de hasta el 40% en una selección de prendas, una campaña que incluye su colección Teen y que se encuentra disponible tanto online como en tiendas físicas. Una oportunidad para descubrir sus propuestas de otoño e invierno y renovar el armario con diseños que llevan el espíritu atlántico como seña de identidad.

Llevar Galicia en la ropa

Local de Cero de Costa en Marineda City. Cedida

Hay prendas que, además de vestir, cuentan historias. Esa es la filosofía de Cero de Costa, la firma coruñesa que ha convertido el vínculo emocional con Galicia, sus paisajes y sus localidades en el elemento más reconocible de sus colecciones.

Nacida en 2021, la marca encuentra en el mar y la costa buena parte de su inspiración. Sus sudaderas, camisetas y otras prendas, que se pueden encontrar en el punto de venta de la firma en Marineda (planta 0), incorporan referencias a lugares como A Coruña, Sada, Mera, Vigo o Pontevedra, con diseños que reinterpretan el sentimiento de pertenencia desde una estética actual y desenfadada.

Especialmente reconocibles son sus prendas con listas de nombres de playas y localidades, convertidas en una de sus señas de identidad. Una manera original de llevar consigo los lugares que forman parte de nuestros recuerdos y experiencias.

La marca se ha adelantado este año al Black Friday con una campaña que comenzó el pasado 13 de noviembre y que se prolongará hasta el domingo 29.

Durante este periodo, más de 100 referencias cuentan con descuentos de hasta el 40%, con modelos de todas las tallas y opciones de muchas de sus colecciones dedicadas a distintas localidades gallegas.

Eso sí, las unidades son limitadas, por lo que quienes tengan alguna prenda en mente encontrarán en estos días una buena ocasión para hacerse con ella. La campaña finalizará el domingo 29 de noviembre, coincidiendo con el primer domingo de apertura comercial de la temporada en Marineda City.