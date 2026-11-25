Una experta gallega alerta de las estafas en el Black Friday: "Buscamos la ganga y bajamos la guardia"

Este viernes, 27 de noviembre, se celebra el Black Friday, una de las principales campañas de compra tanto en tiendas físicas como online. Durante estas fechas, los consumidores tratan de hacerse con las mejores ofertas, que desde hace semanas llenan las bandejas de sus correos electrónicos y de mensajes en sus teléfonos móviles. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y muchos estafadores aprovechan la oleada de descuentos para engañar a los compradores.

Según datos del Balance de Ciberseguridad 2025 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en el año pasado se registraron en España más de 45.000 incidentes de fraude online (un 19% más que en 2024). Y es que las compras por Internet se han convertido en una de las principales formas de adquirir productos durante estas fechas.

Por ello, la gallega Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions, insiste en la importancia de comparar precios de los productos rebajados, comprobar quién los vende y proteger las cuentas personales.

"Lo que pasa con el Black Friday es que los estafadores aprovechan ese momento en el que buscamos la ganga y bajamos la guardia para poder atacarnos", señala.

La experta en ciberseguridad da a Quincemil siete recomendaciones para hacer compras seguras de forma online.

Cómo evitar estafas

La primera, desconfiar de los chollos imposibles: "Si ves una oferta de algo que costaba 800 euros y ahora vale 99 euros, desconfía porque eso no va a ser cierto. Mira bien esa página web. Si todas las alternativas tienen un 50 o un 40% de descuento, está claro que hay que desconfiar de esa web".

La segunda, comprobar la tienda antes de realizar la compra. "La inteligencia artificial ha acelerado muchísimo los delitos, permite falsificar webs, voces y números de teléfono. Así que, aunque la web tenga el candadito y el HTTPS, ya no significa que sea una página veraz y segura al 100% porque se puede falsificar con inteligencia artificial", explica Meiriño.

Frente a esta problemática, su recomendación es revisar detenidamente la dirección web, los datos de la empresa, las condiciones de devolución y las opiniones en sitios independientes.

En tercer lugar, acceder siempre a páginas de compra desde las webs o aplicaciones oficiales: "Si te llega un enlace a través de un SMS, de WhatsApp o de un correo electrónico anunciando una ganga, un premio o un concurso, no pinches en ese enlace, hazlo directamente desde la web oficial. ¿Por qué? Porque desde ese enlace nos pueden conducir a sitios fraudulentos".

El cuarto consejo es protegerse en los pagos. Meiriño recomienda utilizar tarjetas virtuales de prepago, que se puedan desactivar cuando no se estén utilizando, o pasarelas de pago seguro como PayPal. "También activar las notificaciones en el banco, incluso para los gastos mínimos. Si tú estás cenando y de repente llegan mensajes de que estás comprando en no sé dónde, levántate, ve a la banca electrónica y confirma que efectivamente eres tú o no", dice.

La quinta de las recomendaciones de esta experta es utilizar contraseñas distintas para cada cuenta, especialmente en el correo, la banca, las redes sociales y las tiendas online. La sexta, tener cuidado con las urgencias a la hora de comprar un producto, especialmente cuando nos indican que 'solo quedan dos unidades' o que 'el descuento caduca en cinco minutos': "No tengas prisa. Las urgencias nos hacen precipitarnos en un sitio de forma irreflexiva".

Por último, el séptimo consejo es revisar siempre los movimientos bancarios tras hacer una compra. "Si ves un cargo que no reconoces, contacta enseguida con tu banco por su canal oficial y bloquea o apaga la tarjeta si procede".

Qué hacer ante una estafa

Si, desafortunadamente, se ha sido víctima de una estafa, Judit Meiriño explica que el proceso a seguir es muy sencillo. En primer lugar, ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el número 017, que ofrece asesoramiento gratuito y confidencial a los consumidores víctimas de estafas en línea.

Después, avisar al banco cuanto antes y solicitar un documento que acredite el cargo. Es importante también guardar los mensajes, enlaces, capturas y justificantes de pago. "Haz pantallazos o copias de la compra fraudulenta, porque al ir a poner la denuncia, te van a pedir que muestres evidencias de lo que te ha sucedido", señala.

Dependiendo de la demarcación en la que te encuentres, presentar una denuncia a la Policía Nacional o a la Guardia Civil: "Tu denuncia aporta pistas para investigar el fraude y puede ayudar a evitar que otras personas caigan en la misma estafa".

Protege tus cuentas

Por último, la experta recalca la importancia de proteger nuestras cuentas digitales para evitar ser víctimas de ciberestafas, activando el doble factor de seguridad siempre que se pueda: "Si alguien consigue tu contraseña, esa segunda comprobación le dificulta entrar en tu cuenta".

También es clave controlar cosas como dónde se mantiene iniciada la sesión de WhatsApp Web, es decir, en qué dispositivos se encuentra abierta nuestra cuenta, además de en nuestro teléfono. "Es importante desvincular los equipos que ya no uses o que no reconozcas y cerrar siempre la sesión al terminar en un PC público o compartido", explica.

Además, muchos ordenadores que operan con versiones de procesadores anteriores a Windows 11 pueden estar expuestos a fallos de seguridad, ya que han dejado de recibir actualizaciones de soporte técnico: "Son las que corrigen fallos de seguridad, si tu equipo es compatible, instala Windows 11. Además, en la misma línea, mantén actualizada la versión más reciente del software de tu teléfono móvil".