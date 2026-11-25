La firma del Grupo Inditex contará con descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados Shutterstock

Confirmado el Black Friday 2026 en Inditex: esta es la hora de sus descuentos online en Stradivarius y el resto de marcas

Tiendas y grandes superficies ultiman los preparativos para el Black Friday. Durante la jornada del 27 de noviembre, el último viernes del mes, muchas marcas y tiendas contarán con descuentos especiales para incentivar las compras antes de la Navidad.

En realidad, algunas firmas ya se han adelantado, como El Corte Inglés, Springfield y Mango. Sin embargo, el Grupo Inditex esperará hasta el jueves para lanzar los descuentos en su web y hasta el viernes para hacerlo en sus tiendas físicas.

Black Friday en Inditex

El gigante textil Inditex, que agrupa las tiendas de Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Lefties y Massimo Dutti, es uno de los grandes protagonistas del Black Friday.

Como marca la tradición, la multinacional de moda, fundada por Amancio Ortega en 1985, celebrará el Black Friday el 27 de noviembre en sus tiendas físicas. No obstante, quienes compren online podrán beneficiarse de los descuentos un día antes.

En este sentido, el Black Friday empezará en Lefties el jueves 26 a las 20:00 horas en su aplicación, del mismo modo que en firmas, como Bershka, Pull & Bear y Stradivarius, con descuentos de hasta el 50%.

Massimo Dutti ofrecerá rebajas de hasta el 40% en una selección de prendas, a partir de este miércoles, 25 de noviembre, a las 20:00 horas para usuarios registrados. Será la firma del Grupo Inditex encargada de inaugurar los descuentos por el Black Friday.

Queda por conocer las fechas y los descuentos de Zara. No obstante, como en años anteriores, lo más probable es que las rebajas comiencen a las 21:00 horas en la aplicación y a las 22:00 horas en la página web. En las tiendas físicas, los descuentos estarán disponibles el viernes 27.

Por el momento, Inditex no ha confirmado si Zara Home y Oysho abrirán sus descuentos siguiendo el patrón del buque insignia de Inditex.

Hasta 50% de descuento

Con esta información, así quedaría el horario previsto y los descuentos del Black Friday del grupo español: