Del estilo skater a las sneakers más versátiles, las dos tiendas acercan a A Coruña algunas de las marcas y diseños que han convertido el calzado deportivo en un imprescindible de la moda cotidiana

Las zapatillas mandan: descubre el universo de la moda urbana en Fimsbury y Vans de Marineda City

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Hace tiempo que las zapatillas dejaron de ser un complemento reservado para practicar deporte. Hoy son protagonistas de algunos de los looks más actuales y tienen la capacidad de transformar prácticamente cualquier conjunto.

Con vaqueros, pantalones de vestir o incluso prendas más formales, las sneakers se han ganado un lugar privilegiado en nuestros armarios. Y en Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, dos establecimientos ofrecen buenas razones para dejarse conquistar por la moda urbana: Fimsbury y Vans.

Desde los diseños que llevan décadas marcando tendencia hasta las propuestas más contemporáneas, ambas tiendas permiten descubrir diferentes formas de incorporar la cultura streetwear al estilo personal. Una buena fuente de inspiración para quienes están pensando en renovar su calzado o adelantar alguna compra de cara al Black Friday.

Distintas marcas, misma pasión

La moda urbana es mucho más que una tendencia. Es una forma de vestir que bebe de la música, el deporte, el arte y la cultura de la calle, mezclando prendas y estilos con una libertad que ha conquistado a diferentes generaciones.

Esa es precisamente la filosofía de Fimsbury, una firma de esencia local e independiente que nació en 2009 y que cuenta con un establecimiento en la planta 1 de Marineda City. Su nombre está inspirado en una zona multicultural de Londres y refleja una identidad vinculada a la diversidad y la autenticidad.

En su tienda conviven algunas de las marcas más reconocibles del universo streetwear, como New Balance, Converse, Carhartt WIP, The North Face, Dickies y Vans, entre otras. Una selección que abarca desde zapatillas hasta sudaderas, camisetas, pantalones y accesorios, con propuestas para diferentes edades y estilos.

Su principal atractivo está precisamente en esa variedad. Desde las siluetas deportivas de inspiración retro hasta las prendas de estética más relajada, Fimsbury permite combinar marcas y construir conjuntos con personalidad propia. Una propuesta para quienes prefieren elegir qué tendencias incorporar a su armario en lugar de seguirlas todas.

Más que zapatillas de skate

Pocas marcas han conseguido que sus zapatillas sean tan reconocibles como Vans. Fundada en California en 1966, su historia está estrechamente ligada al skateboarding, pero su influencia ha trascendido las pistas y los parques de skate para llegar a la música, el arte y la moda urbana.

Con tienda propia en Marineda City, algunos de sus modelos forman ya parte de la historia del calzado. Las Authentic, con su silueta sencilla y su característica suela de goma; las Old Skool, reconocibles por su banda lateral; o las Sk8-Hi, de caña alta, son diseños que han conseguido mantenerse vigentes a lo largo de las décadas.

A ellos se suman otras propuestas que amplían las posibilidades de la marca, como las zapatillas UltraRange, pensadas para quienes buscan combinar una estética urbana con comodidad y versatilidad.

La identidad de Vans (planta 1) también se traslada a sus colecciones de ropa y accesorios, con sudaderas, camisetas y otras prendas que reflejan su estrecha relación con la creatividad y la cultura juvenil.

Su emblemático lema, Off The Wall, representa esa manera de entender el estilo sin reglas rígidas, con una actitud independiente que sigue conectando con nuevas generaciones.

Un toque urbano en el armario

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, Fimsbury y Vans invitan a descubrir sus propuestas en Marineda City, donde es posible encontrar desde grandes clásicos hasta alternativas más actuales, además de ropa y accesorios para completar cualquier conjunto.

Porque las tendencias cambian, pero hay prendas y zapatillas que nunca dejan de funcionar. Y encontrar las que mejor encajan con nuestro estilo personal es siempre una buena elección.

La tienda de Vans en Marineda City. Cedida

Durante las fiestas navideñas, Marineda City abre los siguientes domingos y festivos: 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2026; y 3 y 10 de enero de 2027.