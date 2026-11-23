Coruña The Style Outlets se prepara para una jornada especial de compras con motivo del Black Friday. El centro comercial de Culleredo celebrará este jueves 26 de noviembre una nueva edición de su Súper Jueves, que coincidirá con la campaña de descuentos y permitirá a los clientes acceder a promociones adicionales en diferentes establecimientos.

La iniciativa incluirá rebajas extra sobre los precios outlet habituales en tiendas seleccionadas como Adidas, Puma, Fifty y Adolfo Domínguez, entre otras. Para facilitar las compras, el complejo ampliará su horario de apertura hasta las 22:00 horas, dos horas más de lo habitual.

Además, los miembros de Style Club que realicen compras por un importe mínimo de 50 euros recibirán un regalo directo. Para beneficiarse de esta promoción, que estará disponible hasta agotar existencias, será necesario acreditar la pertenencia al club en el punto habilitado y presentar el correspondiente justificante de compra.

Talento gallego y sorteos

La jornada del jueves también tendrá un componente emprendedor con la celebración de la fase final de Impulsa Talento Gallego, una iniciativa con la que Coruña The Style Outlets busca dar visibilidad a nuevos proyectos del sector retail. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 22:00 horas y permitirá al público conocer las propuestas finalistas y votar por su favorita.

Entre los proyectos seleccionados figuran Hangover of Fashion, Pipa Pirita Joyería, Bycatelier, Chissio y Almadiversa. El más votado recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que entre todas las personas que participen en la elección se sorteará una tarjeta regalo de 100 euros.

El centro comercial mantiene también activa la campaña de su 15 aniversario, denominada 'La última mano gana', con la que los clientes pueden optar a conseguir un Fiat 500. El sorteo se celebrará el próximo 12 de diciembre y para participar es necesario formar parte de Style Club y presentar en el Infopoint un ticket de compra de al menos 50 euros. Por cada 50 euros gastados en un mismo justificante se entregará un boleto, sin límite de participaciones.

Más actividades

La programación navideña continuará durante el fin de semana con propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños. El sábado 28 de noviembre será el último día para disfrutar del encuentro con los personajes de SuperThings, que estarán en el centro comercial entre las 16:30 y las 20:30 horas.

También seguirán los talleres de manualidades navideñas para niños, que se celebrarán los sábados y domingos de apertura hasta el 3 de enero. Las actividades tendrán lugar en dos franjas horarias, de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

La agenda de diciembre incluirá nuevas propuestas para las familias, como la actuación de Risando el día 12 a las 18:00 horas, la visita de Papá Noel los días 19 y 20 y un espectáculo de magia con Nacho Samena el 23 de diciembre. El día 28 habrá también un taller de cerámica navideña.

A estas actividades se sumará un servicio de empaquetado de regalos, disponible desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero, con el que el centro comercial completará su oferta de ocio y servicios durante la campaña de Navidad.