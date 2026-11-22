A una semana de la celebración del Black Friday, son muchos los comercios y grandes superficies de A Coruña que ya lucen descuentos y promociones en sus escaparates. Cada vez son más los establecimientos que se suman a la fiebre de las ofertas que marcan el inicio de la temporada de compras navideñas, aunque todavía hay algunos que se resisten a unirse a esta campaña de descuentos.

También conocido como 'Viernes Negro', se trata de un reclamo al consumismo con origen en Estados Unidos, cuya celebración se ha asentado en España. Desde hace años, esta fecha es aprovechada por tiendas y centros comerciales para ofrecer descuentos a los clientes.

"La sociedad nos obliga a hacer el Black Friday", dicen a Quincemil comerciantes de la calle Real de A Coruña que sí que lo celebrarán. Sin embargo, no todo el comercio respalda la medida, especialmente el más pequeño.

Uno de ellos es la tienda de electrónica Comercial Lagares. Su propietario José Gajino indica a este medio que no tiene pensado unirse a los descuentos del Black Friday. La razón es muy simple: "Trabajamos ya con precios mínimos, así que tenemos poco margen para hacer rebajas en el precio de los productos".

Se trata de uno de los negocios del centro de la ciudad que, desde que Gajino lo abrió en 1957, ha sabido convertirse en toda una institución. El comerciante empezó con un local en A Palloza, y ahora es su hija María quien lo acompaña en el mostrador de la tienda en el número 14 de la rúa Nova."Haré Black Friday el día que me jubile", sentencia de broma.

"Es difícil hacer promociones"

Raquel, propietaria de TeaGarden una de las tiendas de A Coruña que no harán Black Friday Quincemil

Al igual que Lagares, también hay otros pequeños comercios que tampoco harán descuentos por la campaña del 'Viernes Negro', como es el caso de TeaGarden, en el número 27 de la calle Galera.

"Somos una tienda muy pequeñita. No tenemos almacén, así que no necesitamos sacar fuera stock", dice su propietaria Raquel. Además, al ser un comercio pequeño, no tienen capacidad para aplicar descuentos sin reducir todavía más sus márgenes: "También tenemos las Navidades al lado. Es un momento de regalos y trabajamos con un margen ajustado, así que es muy difícil hacer promociones".