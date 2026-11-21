Un bazar de A Coruña camino del cierre por retiro: "La venta 'online' dificulta la supervivencia"

No es una floristería, pero las flores decoran e iluminan el interior de Anselube, uno de esos negocios de barrio que en sus pasillos y estanterías exponen artículos "útiles y prácticos", objetos para el hogar. Como un bazar "con un poco de todo". En su escaparate anuncia liquidación por jubilación. Y descuentos del 20% y el 30%.

María Taboada y su marido abrieron el precedente de Anselube a finales del siglo XX en Cuatro Caminos. Gestionar un comercio no era la intención original de la pareja; ella había preparado durante ocho años unas oposiciones de Magisterio en las que sacó muy buena nota pero no obtuvo plaza.

Con dos hijas pequeñas y sin ganas de "estar en casa", ambos se informaron de cómo se podía llevar un negocio con variedad de artículos de regalo. En 1994 inauguraron Cousas Coruña en la calle Ramón y Cajal. "Era la época del bum de las tiendas de Cadena 100. Teníamos muchas cosas a 100 pesetas, a 300, luego hubo que adaptarlo al euro".

Cousas Coruña duró hasta 2007 y allí se jubiló una familiar de María a la que había traspasado el negocio. Ella se trasladó en 2001 a la calle Antonio Noche, en O Castrillón, para abrir Anselube, que cinco años después se mudó muy cerca, a un bajo de 220 metros cuadrados en el 203 de la avenida da Concordia, el local que en principio cerrará a finales de diciembre.

"De lo que vendíamos al comienzo a lo que vendemos ahora esto ha cambiado bastante", admite Taboada. "Ya no hay juguetes ni figuras de adorno. Tenemos menaje de hogar, sábanas, mantas, toallas, cojines, lámparas, portafotos, velas. Y flores, la especialidad".

Adornos florales y menaje en el interior del bazar Anselube. Quincemil

Es María quien hace ramos y diseños florales. "Es lo que mejor funciona, desde el principio hasta ahora", dice. La marca de la casa, que, asegura, aún genera "boca a boca" y hace que vecinos de otros barrios de la ciudad se acerquen a O Castrillón a comprar las flores de Anselube.

La resistencia de los bazares

María Taboada cree que establecimientos como el suyo "hacen barrio", y ella se ha dado a conocer al suyo porque ofrece artículos cercanos que han encontrado su público, sobre todo, en "las señoras mayores que no suelen recurrir al sistema de compra online". "Hay gente que viene pensando que no va a encontrar algo específico pero lo encuentra".

Aunque María reconoce que ha tenido "suerte" a lo largo de la trayectoria de Anselube, apunta que los bazares chinos con multitud de artículos y especialmente la venta por internet "dificultan la supervivencia" de tiendas como la suya.

Escaparate de Anselube en la avenida da Concordia con el anuncio de liquidación por jubilación. Quincemil

"Estos negocios tienen su público, pero la venta online es lo que más les come la tostada. En Amazon venden lo mismo que nosotros, pero te lo envían a casa si no tienes tiempo para ir a la tienda y lo puedes devolver fácilmente", expone.

Anselube consume sus días mientras se va vaciando, con su amplio bajo y un almacén de 120 metros cuadrados a la venta disponibles para quien desee seguir alimentando el comercio de barrio en O Castrillón.