Las dos marcas proponen diferentes formas de disfrutar del aire libre, con prendas versátiles, tecnología para protegerse del frío y novedades que llegan a sus tiendas del centro comercial coruñés coincidiendo con el Black Friday

Del día a día a las escapadas de invierno: Blue Banana y Columbia te equipan para la aventura en Marineda City

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Con la llegada del frío, los planes cambian, pero las ganas de salir y descubrir nuevos lugares siguen intactas. Una escapada a la montaña, un paseo junto al mar o una ruta por alguno de los espectaculares paisajes de Galicia son buenas excusas para renovar el armario con prendas cómodas, versátiles y preparadas para las bajas temperaturas.

En Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, Blue Banana y Columbia ofrecen dos propuestas que comparten su vinculación con la aventura y la naturaleza.

La aventura en pequeñas cosas

No hace falta viajar al otro lado del mundo para vivir una aventura. Esa es una de las ideas que inspiran a Blue Banana (planta 1 de Marineda City), la firma española nacida en 2016 que ha convertido las ganas de explorar y salir de la rutina en su principal seña de identidad.

Con un estilo casual, cómodo y reconocible, sus colecciones están pensadas para acompañar tanto los planes cotidianos como las escapadas de fin de semana. Sus conocidas sudaderas conviven con camisetas, chaquetas, abrigos y accesorios que trasladan ese espíritu explorador al vestuario de cada día.

Entre las propuestas de la temporada destacan las sudaderas Nature, Reef y Half Zip Logo, junto con prendas de abrigo, polares y jerséis que permiten adaptar el armario a los meses más fríos sin renunciar a un estilo desenfadado.

La marca también apuesta por una forma de explorar más consciente y responsable. Desde 2025 cuenta con la certificación B Corp, que acredita el cumplimiento de determinados estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Tecnología para no pasar frío

Para quienes prefieren llevar la aventura un paso más allá, Columbia (planta 1 de Marineda City) lleva décadas desarrollando equipamiento pensado para disfrutar de la naturaleza en distintas condiciones meteorológicas. La firma estadounidense combina funcionalidad, comodidad e innovación en prendas diseñadas para actividades al aire libre.

Una de sus grandes protagonistas esta temporada es Omni-Heat Infinity, una tecnología térmica que se reconoce fácilmente por los pequeños puntos dorados situados en el interior de las prendas. Este sistema aprovecha el calor que emite naturalmente el cuerpo y lo refleja para mejorar la retención térmica, sin necesidad de recurrir a prendas excesivamente pesadas o voluminosas. El resultado es una mayor sensación de abrigo, manteniendo la ligereza y la libertad de movimiento.

La tecnología está presente en diferentes prendas de su colección, desde primeras capas térmicas hasta chaquetas y otras propuestas de abrigo. Una solución especialmente interesante para quienes disfrutan de las rutas de montaña, las excursiones invernales o las actividades al aire libre durante los meses más fríos.

Además, la tienda de Columbia en Marineda City tiene previsto incorporar próximamente su colección de esquí, ampliando así su oferta para quienes ya están pensando en sus próximas escapadas a la nieve.

Descuentos y una excursión

El Black Friday ofrece este año una oportunidad especial para descubrir las propuestas de Columbia. Del 20 al 30 de noviembre, la tienda de Marineda City aplicará un 30% de descuento a todos sus productos, una ocasión para equiparse de cara al invierno o adelantar las compras navideñas.

Pero la apuesta de Columbia por la aventura va más allá de sus colecciones. El próximo 12 de diciembre, la marca organizará una excursión a la montaña con salida desde su tienda en Marineda City. La experiencia, gratuita y con plazas limitadas, incluirá transporte, guía y un desayuno para los participantes en el establecimiento antes de iniciar la actividad.

Una iniciativa con la que Columbia invita a trasladar al terreno su filosofía de marca: disfrutar de la naturaleza, descubrir nuevos paisajes y compartir experiencias al aire libre.

La tienda de Columbia en Marineda City. Cedida

Con propuestas para quienes entienden la aventura como una forma de vida y para quienes buscan equipamiento técnico con el que desafiar al frío, Blue Banana y Columbia convierten Marineda City en un buen punto de partida para preparar los próximos planes de invierno.

Marineda City, en A Coruña, abre los siguientes domingos y festivos: 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2026; y 3 y 10 de enero de 2027.