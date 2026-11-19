El Centro Comercial Los Rosales de A Coruña pondrá este viernes, 20 de noviembre, el broche final a las actividades organizadas con motivo de su 30º aniversario con una propuesta pensada para disfrutar en familia. El espacio comercial celebrará un taller de huertos urbanos dirigido a padres e hijos, en el que los participantes podrán aprender a crear sus propios espacios de cultivo sin necesidad de disponer de un jardín o una finca.

La actividad estará impartida por Laura Gayoso, técnica especializada en huertos, que enseñará a los asistentes cómo poner en marcha un pequeño cultivo doméstico y aprovechar los espacios disponibles en las viviendas. El objetivo es acercar la horticultura a las familias y demostrar que es posible cultivar plantas, verduras y otros productos incluso cuando se dispone de pocos metros cuadrados.

Durante el taller, los participantes conocerán diferentes técnicas de cultivo y aprenderán a elegir los recipientes más adecuados para cada tipo de planta. También recibirán indicaciones sobre qué macetas utilizar, cómo distribuirlas y dónde colocarlas para sacar el máximo partido a las condiciones de cada vivienda.

Una de las particularidades de esta propuesta es que no estará limitada a quienes tengan una terraza o un balcón. La organización plantea también la posibilidad de crear un huerto urbano dentro del propio hogar, adaptando los recipientes y el espacio disponible a las necesidades de cada familia. De esta manera, los asistentes podrán descubrir alternativas para incorporar pequeños cultivos a su día a día sin necesidad de contar con grandes superficies.

La iniciativa busca, además, convertir el aprendizaje en una experiencia compartida entre adultos y niños. Padres e hijos podrán participar conjuntamente en las explicaciones y conocer de primera mano los cuidados que necesitan las plantas, así como los aspectos básicos para mantener un huerto doméstico.