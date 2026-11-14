Óscar Naya, ferretero gallego a los 68 años: "Nadie compra los negocios. La gente no quiere trabajar en esto"

Marconi es nombre y lugar de Monte Alto. El ingeniero inventor de la radio da nombre a una calle donde en 1969 nació una ferretería también llamada así. Torre, Orillamar y Curros Enríquez han sido otros hogares de este negocio que ha visto cerrar otros similares en su entorno. Marconi resiste. "Vivimos del barrio, sobrevivimos gracias al barrio", proclama Óscar Naya García, su propietario.

Las ferreterías de la calle Tui y de la avenida de Hércules cerraron en los últimos años. "Si quieres ir a otra cercana porque no encuentras algo aquí, debes ir a Araujo, en Pontejos, en el centro. Somos las que quedamos en la zona. Nos enviamos clientes uno a otro".

Quizá cada barrio tenga una ferretería a mano, con suerte dos, pero en A Coruña y otras ciudades son un sector que pierde referentes por cierres o jubilaciones, por falta de relevo o escasez en el oficio, porque una gran superficie ofrece todo lo que una ferretería siempre ha tenido en sus pasillos y estanterías.

Naya, de 68 años, se recrea en hablar de su negocio, en cómo abrió y evolucionó. En el relato menciona a su padre, promotor inmobiliario que abre la ferretería hace 57 años, y recuerda que él ayudaba de niño en la tienda, se "preocupaba por ella". Pero más tarde se licencia en Ciencias Económicas y pone en pie dos asesorías en la ciudad y en O Burgo.

En 1986 fallece su padre. Óscar deja las asesorías a sus empleados y se encarga por completo del negocio familiar, donde también trabaja su madre, ya en un bajo de la calle Torre. Poco después abre otra tienda en Orillamar y las dos conviven durante un tiempo, con tres personas en cada una.

La necesidad de más espacio y el encarecimiento del alquiler mueven a Marconi a la calle Curros Enríquez, al local en venta (400 metros cuadrados) que ocupaba una editorial en el número 13-15, que Óscar Naya compra en 2002 y donde se instala hasta el día de hoy. El edificio lo había construido su padre.

Sartenes y otros productos para el hogar en Marconi. Quincemil

Un chiste, un vacile

Cuatro personas trabajan hoy en la ferretería Marconi: un empleado que antes montó un negocio parecido en la calle Torre; Carlos Santos, que lleva más de cuatro años tras pasar por Brico King; la esposa de Óscar; y el propio dueño.

Hay algo que define a Marconi, donde es muy raro encontrarse la tienda vacía de clientes: la simpatía en la atención al público. Óscar y Carlos siempre tienen una broma o un chiste a punto para cada ocasión o para cada visitante, lo conozcan o no.

"Es que somos así. Nos gusta vacilar o meternos con alguien conocido". Es la forma en que el cliente se suele marchar con una sonrisa en la cara, y sobre todo bien informado y atendido, algo que el propietario de Marconi aprendió pronto. "Siempre me gustó el mundo de la ferretería porque lo conocí ayudando a mis padres. Y además me gusta estar delante del público".

La ferretería Marconi en la calle Curros Enríquez de Monte Alto. Quincemil

"Para ser un buen ferretero no hay ninguna escuela. La mejor cualidad es vivirlo desde pequeño. Te formas dentro recorriendo las estanterías y viendo lo que hay, leyendo sobre el producto o los artículos y ayudando a la gente. Si no te gusta, desde luego que no vales", admite Óscar Naya rodeado de miles de artículos para el hogar.

Cuenta también, y esta es la realidad actual del sector, que si hoy alguien pone a la venta una ferretería en una ciudad, "nadie la compra": "No hay gente que quiera trabajar en esto".