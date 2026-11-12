Coruña The Style Outlets enciende la Navidad este viernes con música y actividades infantiles

El encendido navideño contará con el acompañamiento musical de la Orquesta del Conservatorio de Culleredo Cedida

La Navidad llega este viernes a Coruña The Style Outlets, en Culleredo. El centro comercial celebrará a las 18:30 horas su tradicional encendido navideño, un acto que contará con la música en directo de la Orquesta del Conservatorio de Culleredo y la presencia de representantes de la corporación municipal.

Con esta celebración, el outlet dará comienzo a una programación especial que se prolongará durante las próximas semanas y que incluirá talleres infantiles, espectáculos, visitas de Papá Noel y actividades para toda la familia.

Actividades para los pequeños

Entre las propuestas destacan los encuentros con los personajes de SuperThings, previstos para los días 14, 21 y 28 de noviembre, entre las 16:30 y las 20:30 horas.

Además, a partir del 14 de noviembre y hasta el 3 de enero, el centro organizará talleres infantiles de manualidades navideñas durante los sábados y domingos de apertura. Las actividades se desarrollarán en horario de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La programación continuará el 26 de noviembre con el Encuentro Impulsa - Talento Gallego y, ya en diciembre, con nuevas propuestas de entretenimiento. El día 12, a las 18:00 horas, será el turno de Risando, mientras que Papá Noel visitará el centro los días 19 y 20 de diciembre.

El 23 de diciembre tendrá lugar un espectáculo de magia con Nacho Samena y el día 28 se celebrará un taller de cerámica navideña. A estas actividades se sumará el servicio de empaquetado de regalos, disponible del 4 de diciembre al 5 de enero.

Un Fiat 500 por su aniversario

Coincidiendo con su 15 aniversario, Coruña The Style Outlets mantiene activa la iniciativa La última mano gana, un concurso en el que los clientes podrán optar a ganar un Fiat 500.

Para participar es necesario pertenecer al Club de Coruña The Style Outlets y presentar en el punto de información un ticket de compra igual o superior a 50 euros. Por cada 50 euros gastados en un mismo ticket, los clientes recibirán una participación para el sorteo, sin límite de boletos.

Todavía quedan dos oportunidades para acceder a la final: el 16 de noviembre se seleccionarán dos participantes y el 1 de diciembre se elegirán los restantes.

La prueba definitiva tendrá lugar el 12 de diciembre, a las 11:00 horas, con 35 participantes. El ganador será quien consiga permanecer más tiempo sin retirar la mano del vehículo.