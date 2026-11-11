Daniela Herrera y Adiela Ron, empleadas de la Confitería la Carballesa en la antigua estación de autobuses de A Coruña M.G

La cafetería de la antigua estación de autobuses de A Coruña cerrará sus puertas el 19 de noviembre

Poco más de una semana después de la apertura de la nueva estación de autobuses en la Intermodal y de que la antigua terminal de la calle Caballeros perdiese a sus viajeros diarios, la Carballesa, la cafetería que desde 1975 prestaba servicio en ella, ha decidido echar el cierre el próximo jueves 19 de noviembre.

Una decisión que llega semanas después de que indicasen a Quincemil que se mantendrían a la espera para reinventarse. Sin embargo, tras una semana notando la pérdida en aumento de clientes, ha decidido finalmente cerrar el negocio. Así, lo ha podido confirmar este medio hoy, por lo que el establecimiento se mantendrá operativo una semana más antes de echar el cierre a su verja.

El negocio fue abierto en 1975 por el padre de su actual propietaria coincidiendo con la inauguración de la estación de autobuses. Al principio eran una confitería y panadería, pero en los últimos años decidieron añadir el servicio de cafetería para aumentar su oferta.

Su cierre se produce en un momento de incertidumbre por el futuro del edificio y de los terrenos de la antigua terminal, que será decidido en las próximas semanas por el Concello y la Xunta.

Por otro lado, el Concello informaba hace una semana de que por el momento se mantendrían allí los servicios municipales de Movilidad y Edificación. Las oficinas se encuentran abiertas al público de 08:00 a 15:00 horas. Además, también es sede del CIMOB, el centro encargado de regular el tráfico en la ciudad, que permanece operativo las 24 horas del día.