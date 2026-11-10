Tinho y la Orquesta Gaos darán el pistoletazo de salida a la Navidad en Marineda City

Marineda City ya tiene protagonistas para dar la bienvenida a la Navidad. El centro comercial coruñés ha elegido al cantante Tinho, tercer clasificado de Operación Triunfo 2025, y a la Orquesta Gaos para protagonizar el tradicional encendido de su iluminación navideña. La cita será el próximo viernes 20 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán, situada en la planta baja, frente a Zara.

El artista, cuyo nombre real es Martín Yáñez Vaamonde, ofrecerá un espectáculo en directo en el que estará acompañado por su banda y por la formación sinfónica coruñesa, dirigida por Fernando Briones. Sobre el escenario se reunirán un total de 55 músicos de la Orquesta Gaos, que unirán sus instrumentos a la voz del joven cantante para ofrecer una actuación especial con la que el centro comercial dará comienzo a las fiestas.

El concierto servirá también para descubrir un primer adelanto de la nueva etapa musical de Tinho, que prepara el lanzamiento de su primer disco, titulado 'El tren'. El repertorio incluirá algunos temas de este proyecto personal, además de canciones que ya han marcado su trayectoria televisiva, como 'Beautiful Things', el tema con el que mostró su capacidad vocal durante su paso por Operación Triunfo.

La actuación contará también con una versión de 'Bring Him Home', una de las piezas más reconocidas del musical 'Los Miserables'. La combinación de música actual y acompañamiento sinfónico será el hilo conductor de un espectáculo abierto a todos los públicos que terminará con una cuenta atrás para encender las luces de Navidad de Marineda City.

La trayectoria de Tinho

La elección del cantante supone también una apuesta por el talento musical nacido en A Coruña. Martín Yáñez comenzó su formación en la ciudad, donde estudió guitarra, formó parte del Coro Cantabile y completó los estudios profesionales de canto lírico en el Conservatorio, antes de especializarse en canto jazz.

Su recorrido artístico ha pasado por diferentes estilos y proyectos. Con apenas 15 años fundó Os Presuntos, una banda de rock en gallego, y posteriormente formó parte de AWY, grupo con el que ofreció numerosos conciertos y llegó a ser finalista de Factor X. Su participación en Operación Triunfo 2025, donde consiguió la tercera posición, le permitió dar un nuevo impulso a su carrera. Ahora prepara 'El tren', un trabajo en el que aborda experiencias personales relacionadas con el amor, la pérdida y la nostalgia.

Por su parte, la Orquesta Gaos nació en A Coruña en abril de 2009 con la intención de reunir a jóvenes instrumentistas procedentes de los principales conservatorios gallegos y ofrecerles experiencia en el ámbito de la música orquestal. Desde entonces ha desarrollado una amplia actividad dentro y fuera de Galicia, especialmente en el terreno de la música lírica. En 2010 amplió su proyecto con la creación del Coro Gaos.

La formación está dirigida por Fernando Briones, profesor del Conservatorio Superior de Música de A Coruña desde 2014, donde imparte las asignaturas de Orquesta y Coro y ocupa una cátedra desde octubre de 2023.

Con este espectáculo, Marineda City reunirá a dos proyectos musicales vinculados a la ciudad para inaugurar una programación navideña que también tendrá actividad comercial en varios domingos y festivos. El centro abrirá sus puertas los días 29 de noviembre y 6, 13, 20 y 27 de diciembre.