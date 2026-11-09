Las personas interesadas en conocer el valor actual de sus piezas de alta gama podrán reservar cita para llevarlas al número 6 de Rúa Nova del 12 al 14 de noviembre

Joyería Calvo y Bonhill Group ofrecen en A Coruña una valoración de joyas y relojes

Joyería Calvo y Bonhill Group, especialista en la tasación y compra de piezas de lujo de segunda mano, ofrecerán entre el 12 y el 14 de noviembre una tasación de joyas y relojes. Lo harán en el local que la joyería tiene en el número 6 de la Rúa Nova de A Coruña.

De esta forma, durante tres jornadas, los clientes podrán conocer de la mano de expertos el valor de sus piezas de alta gama. La tasación y la venta se realizará de forma personalizada, ágil y transparente de 10:00 a 20:00 horas en el establecimiento, aunque será preciso reservar cita previa.

La cita se puede reservar tanto por teléfono en el 900377582 como presencialmente en las boutiques de Joyería Calvo en A Coruña: Rúa Nova o Plaza de Lugo.

El tasador profesional de Bonhill Group evaluará las piezas en presencia del cliente, explicándole qué factores influyen en el valor de las joyas o relojes. La marca, los materiales, el estado de conservación y la demanda actual en el mercado son aspectos clave para poder valorar el precio.

El cliente recibirá, además, una oferta de compra y, en caso de que la acepte, el equipo le explicará las condiciones y los pasos para formalizar la operación.

El propósito de estas jornadas, explican los organizadores, es que cada cliente se sienta cómodo y bien asesorado, con la información necesaria para decidir sobre el futuro de sus joyas y relojes.