Luis Mansilla junto a la fruta que vende en su tienda de alimentación de la calle Cantábrico de A Coruña. Quincemil

El histórico ultramarinos de A Coruña que se reinventó con una zona de degustación: "La gente compra con prisas"

Unos pocos años antes de que en el núcleo de Monte Alto se urbanizara una gran plaza encajonada entre calles, también poco antes de que en esa plaza se inaugurase un mercado municipal en dos niveles, y bastante tiempo antes de que en la planta baja abriera un supermercado de una cadena gallega, había varios negocios de alimentación en ese entorno. Uno de esos ultramarinos sigue muy activo: Mansilla.

Luis Mansilla, su propietario, era un niño cuando antes de aquella plaza había allí un descampado. Él creció al lado de su madre en la tienda, abierta en 1983, y conocía a los mayores de la zona y a niños que más adelante serían sus clientes.

Entonces en Monte Alto había muchos más ultramarinos que ahora. "Hoy las calles que no son las principales del barrio han perdido sus comercios, cerraron porque no funcionaron. Y bajos vacíos se convirtieron en viviendas".

Los padres de Luis abrieron dos comercios de alimentación en aquella época: un Mansilla en la calle Cantábrico, donde sigue, y otro Mansilla en la avenida de Hércules, que conserva el nombre original en un toldo y también un rótulo con la denominación Tandy. Desde el año 2000 Luis empezó a trabajar a jornada completa. En 2014, tras fallecer su madre, pasó a ser el dueño.

En todo este tiempo ha advertido distintos "puntos de inflexión" que han cambiado su sector, bien causando cierres o motivando reformas o adaptaciones: la aparición de las grandes superficies comerciales a finales de los años 80, la posterior apertura de supermercados a pie de calle, la transformación de Monte Alto, que supuso la llegada de nuevos vecinos con otros hábitos de consumo...

Fue un cambio del barrio, que alteró, además de los precios de la vivienda, los perfiles de sus residentes.

"La gente compra con prisas"

Luis Mansilla es muy observador. Cuando viaja por España va a los mercados y a las tiendas de alimentación y se fija en los negocios y en el comportamiento de los clientes, que también advierte en los suyos.

"La gente en general no interactúa, va con prisa, quiere comprar rápido y marcharse. Le cuesta hablar, esperar. No va al puesto de carnicería, va a la zona de carne preparada en bandejas. También es verdad que por trabajo o estudios va menos veces a hacer la compra".

Patricia Domínguez en la zona de degustación del ultramarinos Mansilla. Quincemil

Continúa, y reflexiona: "Así desaparece el trato diario y familiar, que solo pervive con otro tipo de clientes a los que les gusta comprar con calma, hablar. Eso también es sentimiento de pertenencia. Los ultramarinos son lugares de convivencia, ahora ya no tanto".

Por ello, por esta visión que tiene de su negocio, Mansilla hizo una reforma el año pasado, con la que añadieron a su tradicional oferta de "productos frescos de calidad", la apertura de una zona de degustación al fondo de la tienda. "Arriesgamos con una fusión".

Luis y su compañera, Patricia Domínguez, habilitaron un espacio para fomentar "la economía circular y crear valor añadido". "Se trata de que consumas en el local lo que has comprado. Si quieres hacer un pedido te puedes sentar a tomar un café o una tortilla que ofrecemos o un batido con nuestras frutas o un postre con nuestros quesos", explican.

Una forma, insiste Luis Mansilla, de fomentar "la resistencia del pequeño comercio" y de apelar a esa convivencia que representan los negocios de proximidad y el contacto familiar que él siempre ha practicado "de forma natural e inconsciente". El sentimiento de barrio que palpita en Monte Alto.