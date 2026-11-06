Los Rosales celebra su 30 aniversario en A Coruña con talleres, música y exposiciones

El centro comercial concentrará las celebraciones los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre, con animación infantil, fotomatón y sorteos para los más pequeños

El centro comercial Los Rosales, en A Coruña, celebra su 30 aniversario con una programación que combinará actividades infantiles, música, exposiciones y sorteos durante el mes de noviembre. Los actos principales se desarrollarán los viernes y sábados 6, 7, 13 y 14, con propuestas dirigidas especialmente al público familiar.

La celebración comenzará este viernes 6 de noviembre, con una tarde de música, talleres de globos, maquillaje y juegos de cumpleaños entre las 17:30 y las 20:00 horas. A las 18:00 horas está prevista la visita de una mascota animada y un fotomatón especial del aniversario. También habrá un sorteo de regalos entre los niños participantes.

El sábado 7 continuará la animación infantil en el mismo horario, de 17:30 a 20:00 horas, con música y talleres especiales. La jornada contará además con una mesa de dulces y algodón de azúcar para los pequeños que participen en las actividades.

Durante esos dos días, Los Rosales acogerá también la XVI Exposición de Bonsái y Suiseki, que podrá visitarse de 10:00 a 20:00 horas. El sábado, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se celebrará una demostración de bonsái.

Varias semanas de celebración

La programación cultural tendrá otra cita el martes 10 de noviembre, a las 10:00 horas, con la inauguración de la exposición fotográfica «El Camino Portugués», de Pepe Varela. La muestra permitirá recorrer, a través de sus imágenes, las experiencias y los paisajes del itinerario que une Tui con Santiago de Compostela.

Las celebraciones del aniversario regresarán el viernes 13, de 17:30 a 20:00 horas, con música y un taller de tarjetas de felicitación dedicado a los 30 años del centro comercial. A las 18:00 horas habrá una nueva visita de una mascota animada y fotomatón, además de otro sorteo de regalos para los niños participantes.

El sábado 14, en la misma franja de tarde, se celebrarán nuevas sesiones de animación infantil, música y talleres, entre ellos uno de «dibujos chiflados». Las mascotas animadas visitarán el centro a las 18:00 horas y los participantes podrán disfrutar de una mesa de dulces y algodón de azúcar.

Con motivo del aniversario, el centro comercial también organizará un concurso en sus perfiles de Facebook e Instagram, con un sorteo de entradas para visitar el Museo de la Automoción e Historia (MAHI).

Las actividades continuarán durante la segunda mitad del mes. El viernes 20 de noviembre, de 17:30 a 19:30 horas, la técnica en huerto Laura Gayoso impartirá un taller de huerto urbano para padres e hijos, en el que enseñará a cultivar en espacios domésticos como una terraza, un balcón o el salón de casa. El sábado 21, en el mismo horario, se celebrará un taller de magosto, antes del inicio de la campaña de Navidad.

Los Rosales mantendrá además sus miércoles de ajedrez, con próximas sesiones los días 11, 18 y 25 de noviembre, de 19:30 a 20:30 horas, en el local de actividades de la planta alta. Las clases son gratuitas y están dirigidas tanto a quienes quieran iniciarse como a quienes busquen mejorar su juego. Cada sesión incluirá media hora de explicación teórica y otra dedicada a disputar partidas, en una iniciativa organizada por la Asociación Palaestra en colaboración con el centro comercial.