Joyería Calvo y Bonhill Group ofrecen un servicio de valoración de joyas y relojes en A Coruña. Cedida

Del 12 al 14 de noviembre, tus piezas de alta gama cobran nuevo valor en el número 6 de Rúa Nova

Valoración de joyas y relojes en A Coruña: un servicio exclusivo de la mano de Joyería Calvo y Bonhill Group

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En el corazón de A Coruña, hay una oportunidad para quienes quieran descubrir el valor actual de sus joyas y relojes. Joyería Calvo, en colaboración con Bonhill Group, especialista en la tasación y compra de piezas de lujo de segunda mano, ofrecerá este servicio exclusivo los días 12, 13 y 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, en su establecimiento de Rúa Nova, número 6.

Durante estas tres jornadas, los clientes podrán disfrutar de una cita privada con expertos para tasar y vender sus piezas de alta gama de forma personalizada, ágil y transparente.

Una colaboración de prestigio

Bonhill Group aporta su experiencia en el mercado de la joyería y relojería de segunda mano a través de un proceso que combina asesoramiento especializado, transparencia y agilidad. Por su parte, Joyería Calvo, con más de seis décadas de historia en el sector de la joyería y relojería, suma su conocimiento del sector y su trato cercano al cliente para ofrecer una atención cuidada durante todo el encuentro.

Esta colaboración acerca a los coruñeses la posibilidad de valorar sus piezas con especialistas en un entorno de confianza, con la comodidad y discreción de una cita privada en Joyería Calvo.

Transparente y seguro

El funcionamiento es sencillo: es necesario reservar cita previa, por teléfono en el 900 377 582 o presencialmente en cualquiera de las boutiques de Joyería Calvo en A Coruña, en Rúa Nueva o Plaza de Lugo. El día de la cita, un tasador profesional de Bonhill Group evaluará las piezas en presencia del cliente

Durante la sesión, se explicarán los factores que determinan su valor, como la marca, los materiales, el estado de conservación y la demanda actual en el mercado.

Joyería Calvo y Bonhill Group ofrecen un servicio de valoración de joyas y relojes en A Coruña. Cedida

Una vez realizada la valoración, se presentará una oferta de compra que el propietario podrá aceptar libremente. Si decide seguir adelante, el equipo le explicará las condiciones y los pasos para formalizar la operación.

El propósito de estas jornadas es que cada cliente se sienta cómodo y bien asesorado, con la información necesaria para decidir sobre el futuro de sus joyas y relojes.

El valor de tus tesoros

Más que una transacción, este servicio representa la posibilidad de conocer el valor actual de tus piezas y darles una segunda vida con tranquilidad. Una joya heredada, un reloj que ya no utilizas o una pieza que lleva años guardada pueden encontrar una nueva etapa.

Del 12 al 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, en Joyería Calvo, Rúa Nova, 6, 15003 A Coruña. Reserva tu cita en el 900377582 y descubre el valor que guarda tu joyero.